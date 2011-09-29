جاده کیانمهر به ماهدشت در استان البرز کلنگ زنی شد

علی اصغر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:طی مراسمی با حضور فرماندار، مسئولان راه و ترابری البرز و مسئولان ماهدشت، پروژه تعریض جاده کیانمهر به ماهدشت کلنگ زنی شد.

وی ادامه داد: در این مراسم، ضمن افتتاح چند پروژه عمرانی توسط فرماندار، بخشدار و دیگر مسئولان کرج، طرح تعریض جاده کیانمهر به ماهدشت طی انجام آیین کلنگ زنی رسما به مرحله اجرا در آمد.

مدیرکل راه و ترابری البرز با اشاره به ایمن نبودن این جاده برای تردد خودروها بیان کرد: پس از رایزنی هایی که صورت گرفت، تصمیم بر تعریض محور فوق گرفته شد.

رضوی یادآور شد: امید است این امر تا حداکثر یک سال و نیم آینده مورد بهره برداری قرار گیرد و زمینه های لازم در این زمینه به بهترین نحو تامین شود.

این مسئول اضافه کرد: طول این محور 9 کیلومتر و اعتبار پیش بینی شده آن حدود35 میلیارد ریال است ضمن اینکه استانداری البرز تامین اعتبار بقیه در استان را تقبل کرده است.

مدیرکل راه و ترابری البرز افزود: با پیگیری های شبانه روزی که انجام شد، توانستیم افتتاحیه این پروژه مهم را شاهد باشیم.