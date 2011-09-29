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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

کانونهای مساجد البرز به 17 منطقه تقسیم شده اند

کانونهای مساجد البرز به 17 منطقه تقسیم شده اند

کرج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، هنری دبیرخانه کانون های مساجد گفت: کانونهای مساجد استان به 17 منطقه تقسیم شده اند و در هر منطقه یک کانون به عنوان کانون محوری مشخص شد.

کاظم شکری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کانونهای فرهنگی و هنری نقش به سزایی در اجرای برنامه های فرهنگی دارند و از همین رو نیز کانون های مساجد استان  به 17 منطقه تقسیم شده اند و در هر منطقه یک کانون به عنوان کانون محوری مشخص شد.

وی افزود: ایجاد تعامل بین کانون های منطقه ارتباط بهتر و سریع تر بین کانون ها و دبیر خانه و همچنین دریافت گزارشات و اطلاع به موقع از برنامه های دبیرخانه از جمله اهداف منطقه بندی کانون ها است.

وی بیان داشت: کانون های مناطق شامل مناطق مهرشهر، رجایی شهر، فردیس، حصارک، خرمدشت، شیخ آباد، خلج آباد، اسلام آباد، محمد شهر، ماهدشت، طالقان، ساوجبلاغ، نظرآباد، اشتهارد است.
 

کد مطلب 1419951

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