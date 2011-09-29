یادداشت تفاهم همکاری مشترک استاندارد ایران و کنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، یادداشت تفاهم همکاری مشترک سازمانهای استاندارد کشورهای ایران و کنیا در راستای گسترش همکاری ها و تعاملها بین مسئولان و مدیران استاندارد دو کشور امضا شد.

در این زمینه همچنین برگزاری دوره آموزشی آزمون های ارگانیسم های ترا ریخته (GMOs) برای کارشناسان استاندارد کنیا دنبال می شود.

به این ترتیب در راستای اجرایی کردن یاداشت تفاهم همکاری مشترک دو سازمان استاندارد ایران و کنیا، دو تن از نمایندگان استاندارد کنیا، جهت شرکت در کارگاه آموزشی به تهران سفر خواهند کرد.

این کارگاه آموزشی در خصوص آزمونهای ارگانیسم های ترارریخته GMO برگزار می شود و طی آن آموزشهای لازم به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.

دو تن از نمایندگان استاندارد کنیا جهت شرکت در کارگاه آموزشی یادشده از تاریخ نهم مهرماه سال جاری به مدت پنج روز در تهران خواهند بود.

همچنین نمایندگان یادشده ضمن شرکت در دوره آموزشی از آزمایشگاه های سازمان استاندارد نیز بازدید خواهند کرد.

