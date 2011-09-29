  1. استانها
  2. البرز
۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

یادداشت تفاهم همکاری مشترک استاندارد ایران و کنیا

یادداشت تفاهم همکاری مشترک استاندارد ایران و کنیا

کرج - خبرگزاری مهر: یادداشت تفاهم همکاری مشترک سازمانهای استاندارد کشورهای ایران و کنیا امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یادداشت تفاهم همکاری مشترک سازمانهای استاندارد کشورهای ایران و کنیا در راستای گسترش همکاری ها و تعاملها بین مسئولان و مدیران استاندارد دو کشور امضا شد.

در این زمینه همچنین برگزاری دوره آموزشی آزمون های ارگانیسم های ترا ریخته (GMOs) برای کارشناسان استاندارد کنیا دنبال می شود.

به این ترتیب در راستای اجرایی کردن یاداشت تفاهم همکاری مشترک دو سازمان استاندارد ایران و کنیا، دو تن از نمایندگان استاندارد کنیا، جهت شرکت در کارگاه آموزشی به تهران سفر خواهند کرد.

این کارگاه آموزشی در خصوص آزمونهای ارگانیسم های ترارریخته GMO برگزار می شود و طی آن آموزشهای لازم به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.

 دو تن از نمایندگان استاندارد کنیا جهت شرکت در کارگاه آموزشی یادشده از تاریخ نهم مهرماه سال جاری به مدت پنج روز در تهران خواهند بود.

همچنین نمایندگان یادشده ضمن شرکت در دوره آموزشی از آزمایشگاه های سازمان استاندارد نیز بازدید خواهند کرد.
 

کد مطلب 1419953

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها