شورای بازرگانان در منطقه آزاد قشم تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات شورای بازرگانان منطقه آزاد قشم با حضور تجار و بازرگانانی که دارای کارت بازرگانی هستند، برگزار و در پایان هفت نفر به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و دو نفر نیز به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

علی دهقان نصیری معاون بازرگانی سازمان منطقه آزاد قشم بیش از شروع انتخابات در نشستی با تجار و بازرگانان گفت: تشکیل این شورا بهترین فرصت برای ایجاد هماهنگی و همفکری بیشتر بین تجار فعال و موجب افزایش همکاریها با سازمان منطقه آزاد قشم در راستای بهبود اقتصادی و توسعه همه جانبه قشم است.

وی افزود: در حال حاضر ظرفیتها و پتانسیلهای مناسبی در حوزه تجارت، ترانزیت کالا، صادرات و واردات در منطقه آزاد قشم فراهم شده است.

معاون بازرگانی سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به فعال سازی و توسعه اسکله کاوه اظهار داشت: طرح توسعه اسکله کاوه در قالب طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس با محوریت پل خلیج فارس در حال اجراست که هماکنون تجهیز کارگاه این پروژه عظیم و ملی انجام شده است.

دهقان نصیری تصریح کرد: اسکله کاوه ظرفیت پهلوگیری کشتی های 100 هزار تنی را داراست و با توسعه این اسکله شاهد رشد و جهش در حوزه صادرات و واردات و ترانزیت کالا خواهیم بود.

در این جلسه آقایان داود بلالی، یعقوب سفاری، احمد اسلامی، عبداله اسلامی، محمد رسول باغی، سید محمد مهدی پیر زنده و محمد یاقوتی به عنوان اعضای اصلی هئیت مدیره و محمد ابراهیم جام گوهری و مهدی نصیری نیز به عنوان اعضای علی البدل شورای بازرگانان منطقه آزاد قشم انتخاب شدند.