مردم مشکلات را از طریق ریش سفیدان حل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد شفیعی چهارشنبه شب در مسجد چهارده معصوم استان زنجان پیشگیری را بهتر از درکمان عنوان کرد و افزود: بخشی از مشکلاتی که از سوی مردم حل می‌شود نیازی به حضور افراد در مراجع قضایی ندارد اما مشکلاتی که آرامش جامعه را مختل می‌کند از اولویت‌های دستگاه قضا محسوب می‌شود.

حجت الاسلام شفیعی با بیان اینکه در بررسی از بخش های مختلف قضائی استان گزارش های مثبتی ارائه شده است، گفت: وضعیت استان زنجان از نظر مشکلات قضایی مطلوب است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اهل بیت و قرآن کریم دو امانت گرانهاست که در نزد ما به امانت گذاشته شده است، افزود: تمام انبیای الهی برای هدایت بشر مامور شده اند و هر جا که انسان در مسیر هدایت انبیا قرار بگیرد سعادتمند خواهد شد.

دادستان انتظامی قضات کشور به پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم طاغوت اشاره کرد و گفت: ملت همیشه در صحنه ایران توانستند با درایت و هوشمندی امام راحل این گوهر گرانبها را برای نسل های بعدی به ارمغان بیاورند.

حجت الاسلام شفیعی ادامه داد: 8 سال دفاع مقدس نیز برگ زرینی از ایثار و فداکاری ملت ایران بود که با در دست داشتن پرچم اسلام و حاکمیت علوی به الگویی برای کشورهای منطقه تبدیل شده است.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان داشت: در طول دوران دفاع مقدس همه شرق و غرب به رهبری صدام به مقابله با نظام نوپای جمهوری اسلامی آمده بودند که توجه به قرآن و تمسک به اهل بیت (ع) موجب شد تا ایران در این میدان پیروز شود.

حجت الاسلام شفیعی گفت: ملت ایران به بهترین شکل این دو امانت را نگه داشته به طوری که امروز برای کشورهای منطقه الگو شده است و بیداری منطقه از افکار بلند امام خمینی (ره)، حاکمیت علوی و اسلام سرچشمه گرفته و روز به روز دامنه در برگیری آن گسترش می‌یابد.