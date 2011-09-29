ادارات گلستان بصورت آنلاین حسابرسی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کاوس اکبری ظهر پنجشنبه در نشست استاندار با کارکنان این اداره ، به روز رسانی گزارش تفریغ بودجه قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، تهیه گزارش حسابرسی ضمنی، ایجاد مشاوره فنی و حقوقی و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرایی را مهمترین اقدامات دیوان در زمینه پیشگیری از تخلفات قلمداد کرد.
وی ادامه داد: بستر سازی برای حسابرسی آنلاین، تهیه و چاپ سی دی بیشترین انحرافات از قوانین و مقرارت و راهکارهای قانونی آن، برگزاری مستمر جلسات شورای دستگاههای نظارتی استان و جلسات مشترک با ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی از دیگر اقدامات این دستگاه بوده است.
وی ادامه داد: هر چه تعامل میان قوه مجریه و قوه مقننه در خصوص بحث نظارتی دیوان بیشتر شود درصد انحرافات نیز کاهش خواهد یافت.
قناعت تصریح کرد: برای ما شاخص قانون است و قانون باید با تعامل رعایت شود .
وی در ادامه افزود: هر گاه موضوع یا سوژه ای بوجود آمد که منفعت شخصی را به دنبال داشت باید با آن برخورد شود.
استاندار عنوان کرد: اما اگر موضوع به استان منفعت می رساند و باعث پیشرفت استان می شود باید از هر کاری که باعث کمک به آن می شود دریغ نکنیم.
نظر شما