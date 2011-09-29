ادارات گلستان بصورت آنلاین حسابرسی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کاوس اکبری ظهر پنجشنبه در نشست استاندار با کارکنان این اداره ، به روز رسانی گزارش تفریغ بودجه قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، تهیه گزارش حسابرسی ضمنی، ایجاد مشاوره فنی و حقوقی و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرایی را مهمترین اقدامات دیوان در زمینه پیشگیری از تخلفات قلمداد کرد.

وی ادامه داد: بستر سازی برای حسابرسی آنلاین، تهیه و چاپ سی دی بیشترین انحرافات از قوانین و مقرارت و راهکارهای قانونی آن، برگزاری مستمر جلسات شورای دستگاههای نظارتی استان و جلسات مشترک با ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی از دیگر اقدامات این دستگاه بوده است.

استاندار گلستان گفت: باید در زمینه بروز تخلفات و انحرافات از قوانین، از همه ظرفیتهای دستگاههای اجرایی استان در بحث نظارت استفاده کرد.

جواد قناعت با بیان اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، خواستار توجه ویژه به بحث پیشگیری قبل از هر انحرافی شد.

وی با تاکید بر اهمیت نقش آموزش قوانین و مقررات افزود: باید در خصوص آموزش اهتمام بیشتری صورت گیرد و در طول سال دوره های آموزشی در چند مرحله آموزش برگزار شود.



وی ادامه داد: هر چه تعامل میان قوه مجریه و قوه مقننه در خصوص بحث نظارتی دیوان بیشتر شود درصد انحرافات نیز کاهش خواهد یافت.



قناعت تصریح کرد: برای ما شاخص قانون است و قانون باید با تعامل رعایت شود .



وی در ادامه افزود: هر گاه موضوع یا سوژه ای بوجود آمد که منفعت شخصی را به دنبال داشت باید با آن برخورد شود.



استاندار عنوان کرد: اما اگر موضوع به استان منفعت می رساند و باعث پیشرفت استان می شود باید از هر کاری که باعث کمک به آن می شود دریغ نکنیم.