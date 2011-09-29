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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

حقدل:

سمینار آشنایی با سلولهای خورشیدی در قشم برگزار می شود

سمینار آشنایی با سلولهای خورشیدی در قشم برگزار می شود

قشم - خبرگزاری مهر: سمینار یک روزه با هدف بررسی پتانسیل خورشید و آشنایی با سلولهای خورشیدی شنبه 9 مهرماه جاری در مرکز بین المللی رشد قشم برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین حقدل اظهار داشت: این سمینار با حمایت سازمان منطقه آزاد قشم و توسط شرکت قشم ولتاژ از شرکتهای دانش بنیان مرکز بین المللی رشد در رابطه با سلولهای خورشیدی (Solar Cell) و استفاده بهینه از انرژی پاک برگزار می شود.

وی افزود: در این سمینار اساتید برجسته علمی کشور مباحثی را در زمینه بررسی پتانسیل خورشید و توجیه اقتصادی، نحوه عملکرد سلولهای خورشیدی و پدیده فتوولتائیک، ساختار سیلیکونی سلولهای خورشیدی، انواع سلولهای خورشیدی و نحوه اتصال پنلها، اجزاء سیستم فوتوولتائیک، انواع سیستمهای خورشیدی، نحوه محاسبه توان مورد نیاز پنلها و انتخاب تجهیزات سولار ارائه خواهند داد.

حقدل یادآور شد: علاقمندان و به ویژه پژوهشگران و دانشجویان می توانند با ارسال ایمیل به آدرس  industrial@qeshm.ir  در این سمینار شرکت کنند. 

کد مطلب 1419962

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