سمینار آشنایی با سلولهای خورشیدی در قشم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین حقدل اظهار داشت: این سمینار با حمایت سازمان منطقه آزاد قشم و توسط شرکت قشم ولتاژ از شرکتهای دانش بنیان مرکز بین المللی رشد در رابطه با سلولهای خورشیدی (Solar Cell) و استفاده بهینه از انرژی پاک برگزار می شود.

وی افزود: در این سمینار اساتید برجسته علمی کشور مباحثی را در زمینه بررسی پتانسیل خورشید و توجیه اقتصادی، نحوه عملکرد سلولهای خورشیدی و پدیده فتوولتائیک، ساختار سیلیکونی سلولهای خورشیدی، انواع سلولهای خورشیدی و نحوه اتصال پنلها، اجزاء سیستم فوتوولتائیک، انواع سیستمهای خورشیدی، نحوه محاسبه توان مورد نیاز پنلها و انتخاب تجهیزات سولار ارائه خواهند داد.

حقدل یادآور شد: علاقمندان و به ویژه پژوهشگران و دانشجویان می توانند با ارسال ایمیل به آدرس industrial@qeshm.ir در این سمینار شرکت کنند.