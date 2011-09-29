350 طرح عمرانی مازندران توسط بسیج سازندگی اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبرطاهایی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح مجتمع بزرگ آبرسانی روستایی بخش امامزاده عبدالله (ع) آمل گفت: این طرحها از محل اعتبارهای سپاه و منابع های استانی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران با قبول طرحهای مهم عمرانی در شرایط سخت جغرافیایی استان کم کاریهای پیمانکاران بخش خصوصی را جبران کرده است، گفت: مجموعه دستگاههای اجرایی مازندران از توان سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا برای اجرای طرحهای توسعه ای در مناطق محروم و کوهستانی به کار خواهد گرفت.

استاندارمازندران، از ارتقای روستای اسکو محله به شهر و تاسیس شهرداری در مرکز بخش جدید امامزاده عبدالله (ع) آمل خبر داد و گفت: پس از استقرار تشکیلات بخشداری امامزاده عبدالله، شهر اسکو محله به عنوان مرکزاین بخش تعیین و بزودی این تقسیمات جدید از سوی وزارت کشور به استان ابلاغ خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران گفت: برای افتتاح طرح مجتمع بزرگ آبرسانی روستای اسکو محله آمل حدود 35 کیلومتر لوله گذاری انتقال آب با حدود 14میلیارد ریال اعتبار از سوی بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران هزینه شد و هزار و231 خانواربا بیش از چهارهزار و200 نفر از مزایای آب آشامیدنی سالم بهرمند شدند.

سرهنگ سعید رنجبر افزود: طرح توسعه انتقال آب از این مجتمع به روستاهای سهری، اپند و کاسمده با تامین اعتبار ازسوی کمیته برنامه ریزی شهرستان آمل و سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه حدود نیمی از یک میلیون جوان مازندرانی در طرحهای بسیج سازندگی سپاه کربلای استان همکاری دارند، یادآور شد: در یکسال گذشته حدود هزار مدرسه توسط جوانان مازندران در قالب بسیج سازندگی بازسازی و بهسازی شد.