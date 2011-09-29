کمیته امداد امام خمینی(ره) مطمئن ترین پایگاه رسیدگی به مستضعفان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله مهمان نواز ظهر پنج شنبه در دیدار با مدیرکل و معاونین وکارکنان واعضای ستاد احسان و نیکوکاری کمیته امداد خراسان شمالی اظهار داشت: به دلیل خدمات مناسب و به موقع کمیته امداد به محرومان و مستضعفان جامعه مطمئن ترین پایگاه برای رسیدگی به محرومین و مستضعفین است.



نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه دفاع مسئله مهمی از نظر اسلام و منابع اسلامی است تصریح کرد: یکی از وظایف مهم مردم دفاع از کشور ومیهن اسلامی است هر کس به اندازه و مقداری که برایش امکان پذیر است باید از اسلام و کشور خود دفاع کند.

وی با بیان اینکه عصر ظهور امام زمان(ع) عصر درخشان و احیای دین و نصرت و اقتدار اسلامی در کل جهان است افزود: با بیداری اسلامی که هم اکنون در جهان به خصوص کشورهای اسلامی و عربی رخ داده است عصر ذلت و خواری حکام طاغوتی فرا رسیده است.



وی با اشاره به اینکه ما از یک سلسله مسائل اسلامی غافل و دور شده ایم گفت: انسانها باید با شنیدن اسم بهشت و جهنم تحول در آنها ایجاد شود که این کار در حال حاضر به هیچ وجه رخ نمی دهد دلیل اصلی آن هم غفلت است.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی نیز در این جلسه با بیان اینکه ماه رمضان امسال 160 هزار نفر با اعتباری بالغ بر450 میلیون تومان توسط خیرین و مردم نیکوکار اطعام شدند گفت: تا پایان سال جاری نیز سه هزار واحد مسکونی برای مددجویان احداث و به آنان تحویل داده می شود.



امان الله حسین پور با اشاره به اینکه بالاترین لذت کارکنان این نهاد تامین مایحتاج خانواده های مددجو از دسترنج خودشان است اظهار داشت: در همین راستا کمیته امداد خراسان شمالی تاکنون هشت هزار طرح اشتغال ایجاد کرده که امسال نیز تعهد شش هزار طرح اشتغال را برای توانمندی مددجویان دارد.



وی افزود: برای توسعه فرهنگ انفاق و کمکهای سریع به نیازمندان موسسات خیریه در مجمعهای خیریه دسته بندی شده اند.

از جمعیت 864 هزار نفری خراسان شمالی 71 هزار نفر از خدمات کمیته امداد بهره می برند.