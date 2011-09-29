اهداف امام راحل با گذشت 32 سال از انقلاب محقق نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری صبح پنج شنبه در جمع مردم زنجان افزود: محقق نشدن اهداف امام راحل، بدین معنا نیست که در طول این سالها اقدامی در این راستا صورت نگرفته است، ولی آنگونه که انتظار میرفته است، پیشبینیهای دوراندیشانه آن حکیم بزرگ، به سرانجام نرسیده است.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از آمارهای ارائه شده به مردم، دور از واقعیت است، یادآور شد: هیچ سازمان، ارگان و مسئولی حق ندارد با ارائه آمارها و وعدههای دور از واقعیت، در مردم انتظاراتی را ایجاد کرده و توانایی برطرفسازی این نیاز را نیز نداشته باشند و باعث سلب اعتماد مردم شوند.
حجت الاسلام منتظری با بیان تأثیرات سوء منفینگری در بیان اقدامات صورت گرفته بعد از انقلاب اسلامی در کشور افزود: اگر گفته شود هیچ اقدام مثبتی در طول این چند سال صورت نگرفته است، عدل و انصاف رعایت نشده است، زیرا خدمات شایانی در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و فرهنگی صورت گرفته است.
حجتالاسلام منتظری، ایران را دارای فاصله زیادی با نقطه مطلوب دانست و تصریح کرد: آمارهای واقعی در ایران، دارای فاصله زیادی با نقطه مطلوب و موردنظر است، این در حالی است که ایران اسلامی الگوی تمام کشورهای به پا خواسته جهان است.
وی با اشاره به انقلابهای اخیر مصر و لیبی، ادامه داد: مردم مصر و لیبی، ایرانیان را که در مقابل ستم شاه ایستاده و با شعار «الله اکبر» اسلام را در کشور فراگیر کرده و قرآن را حکمران کردند، الگوی خود میدانند.
رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر سختیهای موجود در راه عدالتگستری افزود: توصیه میشود شکایتها و دعاوی را در بین خود رفع کرده و یا در صورت لزوم با فرد امینی مشکل را مطرح و از او برای رفع آن کمک بجویید، لذا باید سعی شود تا آمار مراجعه به مراکز قضایی به حداقل برسد.
حجتالاسلام منتظری گفت: با اقدامات به موقع و هوشمندانه قوهقضائیه، بزرگترین اختلاس تاریخ کشور ریشهیابی شده است که به دلیل مسائل امنیتی به بعضی از موارد به صورت ریزتر نمیتوان اشاره کرد.
وی بعضی مسئولان را زمینهساز بروز بزرگترین مفاسد اقتصادی برشمرد و یادآور شد: بسیاری از مسئولان ارشد کشوری به خاطر منافع خود، زمینه بزرگترین فسادهای اقتصادی را فراهم میسازند که با اقدامات صورت گرفته به میل خود و یا اجبار، برکنار شدهاند.
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