برپایی 2568 پایگاه جمع آوری کمکهای مردمی در جشن عاطفه های البرز

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با ایام جشن عاطفه ها تعداد دو هزار و 568 پایگاه در سراسر استان البرز کمکهای مردمی را دریافت و جمع آوری می کنند.

مدیرکل کمیته امداد البرز ادامه داد: با هماهنگی های صورت گرفته با آموزش و پرورش کمکهای دانش آموزان در مدارس، پایگاههای بسیج و اماکن مختلف سطح این استان جمع آوری می شود.

وی عنوان کرد: تعداد دو هزار و 330 پایگاه در مدارس دایر می شود تا کمکهای جمع آوری شده در آن پایگاهها جهت کمک به دانش آموزان نیازمند هزینه شود.

این مسئول گفت: با هماهنگی های صورت گرفته کمکهای جمع آوری شده با همکاری انجمن اولیا و مربیان به دانش آموزان نیازمند تحویل داده خواهد شد.

سایر کمکها در کمترین زمان ممکن به دانش آموزان تحت پوشش اهدا می شود

مدیرکل کمیته امداد البرز افزود: کمیته امداد برنامه ریزی کرده تا سایرکمکهای جمع آوری شده در جشن عاطفه ها را در کمترین زمان ممکن به دانش آموزان تحت پوشش خود اهدا کند که این امر دنبال می شود.

سالارکیا یادآور شد: از مردم و خیران استان می خواهیم تا با حضور گسترده خود در روز جشن عاطفه ها و کمک به محرومان و نیازمندان جامعه به کمیته امداد یاری رسانند.