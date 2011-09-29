اختصاص اعتبار برای راه اندازی کارخانجات زباله سوز در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران در استانداری افزود: در دیدار هفته جاری که به اتفاق دبیر مجمع نمایندگان مازندران در دفتر معاول رئیس جمهور برگزار شد، توضیحاتی در مورد آخرین پروژه های نیمه کاره استان و پروژه های اجرا نشده سفر دولت به اطلاع وی رسیده است.

وی اظهار داشت: تعیین تکلیف احداث کارخانجات زباله سوز در شهرهای ساری و نوشهر از دیگر بحث های مطروحه در این نشست بوده که دستوراتی از سوی دکتر رحیمی برای تسهیل در اجرای کارها صورت گرفت.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه قرار است با دستور معاون اول رئیس جمهوری در متمم بودجه 90 و اعتبارات سال 91 برای احداث کارخانه زباله سوز در ساری و نوشهر اعتباراتی اختصاص داده شود، تصریح کرد: به زودی عملیات اجرایی این پروژه های ملی در استان آغاز می شود.

طاهایی با بیان اینکه مهم ترین مولفه اقتصاد استان، توسعه بخش کشاورزی است، یادآور شد: توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی در سالجاری پیگیری می شود.

وی با اعلام اینکه ظرفیتهای فراوان شیلاتی در دریای خزر وجود دارد که باید نسبت به تقویت آن برنامه ریزی هایی صورت گیرد، افزود: استفاده از منابع آبی روستاها و آببندانها در سالجاری با جدیت بررسی می شود.

طاهایی در ادامه به برگزاری دیدار مردمی مدیران استان و ستادی استانداری، صبح جمعه در شهرستان محمودآباد خبر داد و گفت: با انجام ملاقات عمومی در شهرستانهای میاندرود، جویبار و عباس آباد تنکابن، دور نخست دیدار مدیران استان با مردم 19 شهرستان مازندران پایان خواهد یافت.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم با اهداء لوح تقدیر و هدایایی از قاسم رضایی، رضا یزدانی، مهدی تقوی، بشیر باباجان زاده و محسن حاجی پور مدال آوران و افتخارآفرینان مازنی شرکت کننده در مسابقات جهانی ترکیه قدردانی شد.