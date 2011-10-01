مجید طاهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دراولین گام ازاجرای طرح شفاء، 49 خیر حمایت مادی و معنوی 29 بیمارصعب العلاج تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز را بر عهده گرفتند.

رئیس اداره بهداشت ، درمان و بیمه کمیته امداد البرز ادامه داد: طرح شفاء عنوان طرحی است که به موجب آن با همکاری امداد و با همیاری و مشارکت خیران، نسبت به رفع نیازهای درمانی خانواده های تحت حمایت امداد با اولویت بیماران خاص و صعب العلاج اقدام می شود.

وی گفت: بهره گیری از ظرفیتهای خیران و نیکوکاران در جهت کاهش آلام محرومان دردمند و التیام بخشیدن و رسیدگی به امور بیماران صعب العلاج و شناسایی از اهداف اجرای این طرح است.

نیازسنجی و طبقه بندی نیازهای درمانی خانواده های تحت حمایت دنبال می شود

رئیس اداره بهداشت ، درمان و بیمه کمیته امداد البرز اضافه کرد: نیاز سنجی و طبقه بندی نیازهای درمانی خانواده های تحت حمایت از دیگر اهداف اجرای این طرح است که این امر نیز دنبال می شود.

این مسئول افزود: بر این اساس پرونده های بیماران نیازمند شناسایی، تکمیل و دردسترس خیران قرار می گیرد و سایر اقدامات نیز انجام خواهد شد.

رئیس اداره بهداشت ، درمان و بیمه کمیته امداد البرز یادآور شد: شیوه نامه اولیه اجرای طرح شفاء در امداد استان البرز تهیه، تنظیم و جهت بهره برداری سایر استانها به دفتر مرکزی ارسال می شود.