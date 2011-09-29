کاهش 33 درصدی متوفیان ناشی از تصادفات جاده ای در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مجیدزاده ظهر پنجشنبه در نشست مطبوعاتی گفت: برابر اعلام پزشکی قانونی تعداد متوفیان ناشی از تصادفات جاده ای در شش ماه اول سال جاری 134 نفر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 33 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در همین راستا تعداد کل تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی از ابتدای سال تاکنون تعداد هزار و 512 فقره بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به میزان 24 درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: پلیس راه استان در سال 90 برخورد قاطع و شدید با تخلفات حادثه ساز را در دستور کار قرار داد و در رابطه با کاهش تصادفات تعداد 385 هزار و 955 فقره تخلف را ثبت و اعمال قانون کرد که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 27 درصد افزایش اعمال قانون داشته ایم.

رئیس پلیس راه استان در ادامه سایر تخلفات پرخطر و حادثه ساز در سطح جاده های استان را سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ و نقص سیستم روشنایی خودرو برشمرد و یادآور شد: در سرعت غیرمجاز 72 هزارو 73 برگ و 21 درصد افزایش، سبقت غیرمجاز 24 هزار و 875 برگ و 26 درصد افزایش، انحراف به چپ 11هزار و 374 برگ و 67 درصد افزایش و نقص سیستم روشنایی 31هزار و 656 برگ و 53 درصد افزایش اعمال قانون و صدور برگ جریمه توسط مأمورین پلیس راه داشته ایم.

سرهنگ مجیدزاده عنوان کرد: پلیس راه استان در سال 90 با توقیف چهار هزار و 463 دستگاه موتورسیکلت و نه هزار و 696 دستگاه خودرو به ترتیب 17 و 121 درصد افزایش توقف داشته است.

به گزارش مهر، در شش ماهه اول سال جاری پلیس راه استان با هدف کنترل محورهای فرعی و برخورد با رانندگان خطرساز با راه اندازی گشت ویژه ترافیکی از محل پلیس راه استان و اعزام به محورهایی که دارای پیک تصادفات می باشند و راه اندازی گشت نامحسوس و اخذ فیلم از رانندگان متخلف و پخش تصاویر از سیمای استانی با ایجاد عملیات روانی نقش بسزایی در کاهش تخلفات حادثه ساز در سطح جاده های استان داشته است.