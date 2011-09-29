رئیس جمهور به خراسان جنوبی سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید پیش از ظهر پنج شنبه در شورای اداری خراسان جنوبی اظهار داشت: در سفرهای قبلی مصوبات بزرگی از جمله راه آهن، پتروشیمی و فولاد برای استان تصویب شده که هم اکنون راهکارهای اصلاحی و جایگزینی این پروژه ها در دستور کار قرار گرفته و در سفر چهارم نیز مطرح خواهد شد.

وی اضافه کرد: با پیگیری های انجام شده، کلیه مصوبات سفرهای اول تا سوم در کارگروه اشتغال تهران با حضور مسئولان مربوطه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و پیشنهادات کاربردی و خوبی برای جایگزینی یا اجرایی شدن برخی از مصوبات که بنا به دلایلی اجرایی نشده در آن کار گروه گرفته شد.

رشید با اشاره به مشخص نبودن سفر رئیس جمهور به استان، تاکید کرد: تمام دستگاه های اجرایی باید آمادگی لازم برای سفر هیئت دولت به استان را داشته باشند تا بتوان بهترین بهره برداری را از این سفر انجام داد.

وی به برنامه های سفر چهارم هیئت دولت به استان اشاره کرد و گفت: دیدار با مردم در مرکز استان و شهرستان ها، رسیدگی به نامه های مردمی، دیدار با خانوده های شهدا و ایثارگران، دیدار با منتخبین استان، سفر وزار به شهرستان های استان و استقرار نماینده تام الاختیار وزارتخانه ها در دستگاه های اجرایی برای رسیدگی به مشکلات مردمی از مهمترین برنامه های هئیت دولت به استان است.

رشید با اشاره به آغاز دهه کرامت، عنوان کرد: در این ایام جشنواره رضوی در استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره تنها به شیعیان اختصاص ندارند و کلیه ادیان، اقشار و مذاهب مختلف حق شرکت و حضور در جشنواره را دارند، افزود: فرهنگ رضوی که هم اکنون در 31 استان کشور و بیش از 40 کشور در حال برگزاری است باید در سطح جهانی فرهنگ سازی شود.

به گفته وی تمام هزینه هایی که برای برگزاری جشنواره ها و همایش ها مصرف می شود، اگر در جهت خدمت به مردم و کرامت تکریم آنان نباشد، خسران است و متولیان امر باید پاسخگو باشند.

وی در ادامه به وجود 450 کیلومتر مرز مشترک خراسان جنوبی با کشور افغانستان اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به وضعیت نامطلوب امنیتی که در این کشور از سوی نظام سلطه به وجود آمده بالاترین امنیت پایدار در کشور به این استان اختصاص دارد.

رشید تصریح کرد: وجود سنت های معتبر حسنه ای که دارای ریشه های توحیدی و اسلامی است، در کنار تلاش شبانه روزی نیروها نظامی، انتظامی، سایسی و اطلاعاتی خراسان جنوبی به امن ترین استان کشور مبدل ساخته است.

استاندار خراسان جنوبی در پایان به سرشماری نفوس مسکن استان در آبان ماه امسال اشاره کرد و یادآور شد: مسئولان و فرمانداران باید زمینه های اجرای این طرح بزرگ ملی را فراهم کنند تا بتوان با دریافت آرای واقعی زمینه برنامه ریزی مطلوبی را فراهم کرد.