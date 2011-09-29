پانزدهمین جشنواره استانی قصه گویی در اردبیل خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در آیین اختتامیه این جشنواره که ظهر پنج شنبه برگزار شد، از بین 52 اثر ارائه شده قصه های "جنت اوزوگی"، "مهر آب"، "انارهای آسمانی"، "مادر و پدر"، "نخل و مریم"، "پیراهن بهشتی"، "برکتلی بویون باغی" و "قلک دوستی" به عنوان هشت اثر برتر برگزیده و به مرحله کشوری راه یافتند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در آیین اختتامیه جشنواره هدف از برگزاری این جشنواره را احیا اصولی فرهنگ قصه و قصه گویی در اردبیل عنوان کرد.

ناهید الهوردی زاده توسعه و بسط قصه‌ گویی در جامعه را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد و اضافه کرد: در این جشنواره 52 قصه گو از مراکز کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان حضور داشتند.

وی با بیان اینکه پانزدهمین جشنواره قصه گویی استان به مدت سه برگزار شد، افزود: در پایان هشت قصه گو به عنوان قصه گوی برتر به جشنواره قصه گویی کشور راه پیدا کردند.

مدیر کانون پرورش فکری استان با اشاره به درخشش قصه گویان استان در جشنواره های ملی و بین المللی در سالهای اخیر اظهار داشت: منتخبین رقابتهای منطقه ‌ای نیز به جشنواره سراسری قصه‌گویی کشور راه پیدا خواهند کرد.

وی قصه گویی را به عنوان یک هنر اصیل که در تربیت کودکان و نوجوانان نقش برجسته ای دارند، معرفی کرد و ابراز داشت: امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی متاسفانه قصه و قصه گویی در خانواده های ما بیگانه و کمرنگ شده است.

الهوردی زاده خواستار توجه ویژه و احیا این هنر اصیل در استان شد و تصریح کرد: برگزاری جشنواره و تجلیل از قصه گویان راهکاری برای احیا این هنر اصیل است.

پانزدهمین جشنواره استانی قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مدت 3 روز و در 3 موضوع دفاع مقدس، زندگی 4 بانوی ادیان و آزاد برگزار شد.