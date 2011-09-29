به گزارش خبرگزاری مهر سردار میرفیصل باقرزاده در مراسم رونمایی 59 کتاب با موضوع دفاع مقدس اظهار کرد: منزل شهدا یکی از پایگاه‌های فرهنگی دفاع مقدس محسوب می‌شود.



وی افزود: بیت مراجع و خانواده معظم شهدا مرجع و پناهگاه ما محسوب می‌شود امیدواریم بتوانیم چنین برنامه‌هایی را باحضور این بزرگواران به صورت مستمر ادامه دهیم.



رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ادامه داد: امیدواریم بهره‌مندی از خانواده معظم شهدا مورد توجه مسئولان فرهنگی کشور قرار گیرد و ما بتوانیم به نکات ضروری دفاع مقدس بپردازیم.



وی مستند کردن وقایع دفاع مقدس را یک امر ضروری دانست و بیان کرد: تحقق این امر با پژوهش‌های جامع امکان‌پذیر خواهد شد.



سردار باقرزاده با ابراز نگرانی از کمبود تالیفات پژوهشی در زمینه دفاع مقدس تصریح کرد: جامعه ادبی حوزه دفاع مقدس باید مورد توجه قرار گیرد و این امر باید با پژوهش و کار مستند به صورت جدی پیش برود.



وی با بیان اینکه ادبیات ما نقطه پیوند جهان اسلام و بشریت است، تصریح کرد: اگر ادبیات ما به صورت درست منتقل شود تفکر موحدانه امام خمینی(ره) و رزمندگان اسلام احیا می‌شود.



رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ادامه داد: جنگ به خودی خود امری ناپسند و مورد خشم ملل است اما در پرتو تفکر موحدانه امام خمینی(ره) و رزمندگان آتش جنگ بر ملت ما گلستان شد و به همین دلیل مردم یاد و خاطره آن روزها را گرامی می‌دارند.



وی افزود: نکته مورد اهمیت آن است که مامی‌توانیم با همین مبانی دست‌مایه‌های وحدت را با جهان اسلام در دستور کار خود قرار دهیم.



سردار باقرزاده بیان کرد: آنچه امروز با عنوان بیداری اسلامی ما شاهد آن هستیم برگرفته از معنای ادبیات دفاع از اسلام است که الگویی برای کشورهای اسلامی محسوب می‌شود که در این راستا دفاع از حیثیت اسلامی امروز در دستور کار ملل منطقه قرار گرفته است.



وی چشم انداز ادبیات دفاع مقدس را از ضرورت‌های احیای مبانی این دوران دانست و گفت: متاسفانه این چشم‌انداز تدوین نشده است.



رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ابراز کرد: این بنیاد در تلاش است نسبت به این مهم اهتمام داشته باشد ولی نیازهای فراوانی در این زمینه احساس می‌شود.



وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه 14 نوع آرایه ادبی در ادبیات ما وجود دارد، باید در بحث‌های گوناگون کودک در قالب رمان، داستان کوتاه و بلند و... ادبیات دفاع مقدس را هبوط کند.



باقرزاده بر لزوم توجه به مسائل دست اول دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: این نکته از ضرورت‌هاست ولی متاسفانه برخی نویسندگان نسبت به مسائل حاشیه‌ای و کم‌اهمیت دفاع مقدس اصرار دارند در حالیکه بسیاری از نکات مهم غافل مانده‌ایم.



وی از مسئولین آموزش کشور خواست برای پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس بخشی را برای معرفی کتب مفید در این زمینه در نظر گیرند.

