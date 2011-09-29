جشن عاطفه ها سرمشق محبت بر دفتر سپید دلها

به گزارش خبرنگار مهر، جشنی برپا شده است که نامش عاطفه هاست. جشنی که می توانی درآن رخت و لباس مهر و عاطفه بپوشی و دلت را به هر چه محبت است پیوند بزنی. فرقی هم ندارد چقدر آماده جشن باشی فقط کافی است دل به به دریا بزنی به دریایی که موج هایش هم به مهربانی و محبت بر بدن سخت صخره فرود می آیند.

اینجا جشنی به پاشده است که میزبانش صفا و معرفت همه میهمانان است، جشنی که از یکرنگی و صفای دل های مهربان همه آنهایی پر شده است که امروز به آهنگ مهربانی ها گوش دادند، آنهایی که صدای فقر هم نوعشان را شنیده اند و همه آنهایی که دوست دارند مهربان باشند و مهربانی کنند.

جشنی که می شود در آن اوج باور و ایمان را دید و باور کرد با محبت و نیکو کاری ایمانی ساخته می شود تا مرزهایی که حدش کمال انسانی است.

امروز خوانده شدی به میزبانی و میهمانی جشن خلوص دل و نیت های پاک. امروز فرصت آن را داری تا دوستی ندار را در دارایی و نداری ات سهیم کنی. امروز مجال آن یافتی تا ستاره درخشان آسمان خوبی ها شوی، امروز دلت را آسمانی کن و آبی شو تا آنجا که آفتابی شوی.

همه می آیند. هم اویی که کوچک است و هم اویی که کوچکی را همراهی می کند. چگونه آمدن مهم نیست، آمدن ها ست که ارزش دارد.

خدای بزرگ، بزرگ ترین بخشنده است و آدم های بخشنده را دوست دارد... خدایی که عتابش، بخشش و مهربانی اش تو را گاهی غافل گیر می کند. روح اوست که در ما دمیده مگر می شود مهربان نبود؟ مگر می شود به آرامی سر بر بالین گذاری وقتی دختری را می شناسی که امشب را هم با فکر دغدغه های کودکانه فردایش صبح می کند.



الفبای مهر را بر دل های کودکانمان سرمشق کنیم

مهر است. ماه عاطفه ها و محبت ها. ماه یادگیری الفبای فارسی. این بار به جای آب، بابا محبت را بر روی دلهای کودکانمان سرمشق کنیم. دستشان را در دست بگیریم و با دستان کوچکشان هر چه می توانیم را تقدیم همه آنهایی کنیم که زندگی شان با فقر زاویه دارد.

می دانم دل تو هم آرام ندارد و تا نروی و خودت را به دنیای شاد مددرسانی نرسانی قرار نمی گیری. این همان حسی است که بهتر است نامش را درک کردن بگذاریم، درک کردن یعنی فهمیدن ، نه به آن معنی که فهمیدن را بفهمی ، به آن معنی که آن چیزی را که فهمیده ای بتوانی قبول کنی و در موقع لزوم به آن عمل کنی و این نقشی واقعی از باور و ایمان است.

بارها از جشن عاطفه ها شنیده اید، به جشن رفته اید و کمک هم کرده اید بعضی هم شاید .....

باشد، دست نگهدارید و خوب به زیبایی کار فکر کنید بی شک ندای ایمان و باور را احساس می کنید و آنوقت می بینید دلتان چقدر برای کمک کردن پر می زند.

جمعی از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز به همراه مدیر کل کانون پرورش فکری استان و جمعی از مسئولان در مراسم جشن عاطفه ها در دبیرستان مریم در ناحیه 4 کرج شرکت کردند.

اعضای کانون پرورش فکری البرز، هدایایی را به کودکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تقدیم کردند.

در این جشن، مشاور استاندار در امور آموزش و پرورش به نیابت از طرف استاندار البرز ضمن تبریک به مناسبت بازگشایی مدارس، زنگ عاطفه ها و روز دختر و هفته دفاع مقدس پیام فرهادی را برای دانش آموزان قرا ئت کرد:

"چشمهای گریان محروم، امروز چشم براه دستهای نوازشگری است که همواره به بهانه ای مهربانی را بین خود و هم نوعان خود تقسیم می کنند .

مهر ماه هر سال روز برگزاری جشن عاطفه هاست و یک روز نمادین که طی آن مردم خوب ما برای دستگیری از هم نوعان خود هر آنچه از دستشان بر می آید انجام می دهند، از اهدای یک مداد رنگی گرفته تا کمک های میلیونی که تنها با نیت کمک به محرومان و اقدامات خدا پسندانه صورت می گیرد.

صفی الله رمضانخانی، افزود: به حمد الهی جمهوری اسلامی ایران در طول این سال ها تلاش کرده است که شکاف طبقاتی را کاهش دهد ولی متاسفانه همچنان برخی از اقشار جامعه ما با محرومیت دست و پنجه نرم می کنند به طوریکه در تامین نیاز های اولیه خود با مشکل مواجه اند و دولت و جامعه وظیفه ی خود دانسته تا به نوعی با مشکلات این افراد همدردی نمایند .

وی، ادامه داد: از این رو جشن عاطفه ها، جشن نیکوکاری، سفره های افطاری و ... تنها بهانه ای است برای نزدیک شدن دلها به یکدیگر".

همچنین در پایان این متن از کمیته امداد امام خمینی(ره)، آموزش و پرورش، رسانه ها و دیگر مسئولانی که در اجرای این برنامه نقش داشتند تشکر و قدردانی شد .