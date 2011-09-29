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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

کتابهای شعر "لحظه پروانگی" و "نقطه صفر مرزی" در ورامین رونمایی شدند

کتابهای شعر "لحظه پروانگی" و "نقطه صفر مرزی" در ورامین رونمایی شدند

ورامین - خبرگزاری مهر: در هفته دفاع مقدس کتابهای شعر "لحظه پروانگی" و خاطرات "نقطه صفر مرزی" در ورامین رونمایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب لحظه پروانگی، مجموعه اشعار چهارمین جشنواره شعر استانی دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران و کتاب نقطه صفر مرزی، مجموعه خاطره های نخستین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران است که در هفته دفاع مقدس با حضور  مسئولان شهرستان ورامین و سرداران و امیران هشت سال دفاع مقدس رونمایی شدند.

این کتابها که با حمایت اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران در شهریورماه 90 به چاپ رسیده است، از سوی انتشارات علمی و فرهنگی صاحب الزمان(عج) در تیراژ 2200 نسخه به بازار عرضه خواهد شد.

کد مطلب 1419983

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