کتابهای شعر "لحظه پروانگی" و "نقطه صفر مرزی" در ورامین رونمایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب لحظه پروانگی، مجموعه اشعار چهارمین جشنواره شعر استانی دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران و کتاب نقطه صفر مرزی، مجموعه خاطره های نخستین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران است که در هفته دفاع مقدس با حضور مسئولان شهرستان ورامین و سرداران و امیران هشت سال دفاع مقدس رونمایی شدند.

این کتابها که با حمایت اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران در شهریورماه 90 به چاپ رسیده است، از سوی انتشارات علمی و فرهنگی صاحب الزمان(عج) در تیراژ 2200 نسخه به بازار عرضه خواهد شد.