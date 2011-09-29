قافله کتابخوانی رضوی به ایستگاه اختتامیه رسید

مهدی عسگری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با الطاف کریمانه امام مهربانی، نخستین جشنواره ملی نهضت کتابخوانی رضوی با استقبال مناسب اقشار گوناگون مردم در سراسر کشور برگزار شد واین قافله معنوی اکنون به ایستگاه پایانی نزدیک شده است.

وی بیان کرد: مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی نهضت کتابخوانی یکشنبه 10 مهرماه ساعت 15 در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برگزار شده و 148 برگزیده این جشنواره در سه بخش رقابتی معرفی می شوند.

مشاورعالی مدیرکل در ادامه از اجرای برنامه های متنوع هنری از جمله، نقالی، پرده خوانی، ابتهال و سرود به عنوان بخش هایی از مراسم اختتامیه خبرداد و افزود: میهمانان ویژه ای از جمله معاون فرهنگی وزارت فرهنگ ، دبیرجشنواره بین المللی امام رضا(ع) و تنی چند از مسئولان کشوری و استانی در این مراسم حضور خواهند یافت.

وی گفت: در پایان این مراسم به14نفراز کسانی که در این مراسم حضور یابند کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اهدا خواهد شد.



