موزه استاد شهریار مرمت و بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین، شهردار تبریز در این خصوص گفت: مرمت و بازسازی خانه موزه استاد شهریار با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال انجام گرفت.

وی ادامه داد: عملیات عمرانی بازسازی و مرمت خانه استاد بیش از 75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و عمده ترین بخش آن شامل کف سازی طبقات، بازسازی و مقاوم سازی دیوارهای جانبی، اصلاح سیستم تاسیساتی و نصب یونیت های سرمایشی و گرمایشی، بازسازی حوض های موجود، تعویض و مرمت درب ها و پنجره ها و نرده های موجود، رطوبت زدایی و عایق بندی، اصلاح و باززنده سازی کلیه فضاهای موجود و تبدیل آن به حالت اولیه زمان حیات استاد بوده است.

نوین اضافه کرد: امید می رود تا اواسط پاییز امسال عملیات مذکور به اتمام برسد.

شهردار تبریز تاکید کرد: در این مرمت و بازسازی اصل بر حفظ هویت و اصالت فرهنگی، معنوی و معماری خانه استاد است.

علیرضا نوین در ادامه ابراز امیدواری کرد: حوضخانه و نگارخانه خانه موزه مذکور که در این بازسازی به فضای بازدید موزه اضافه می شود، ضمن پذیرایی از میهمانان، شهروندان علاقه مند، خاطرات دلنشین و ماندگاری را از گلستان شعر و ادب و مهد فرهنگ و هنر ایران زمین، تبریز، در ذهن گردشگران ثبت کند.