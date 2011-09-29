به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای ستاد برگزاری جشنهای دهه کرامت که در موسسه امام صادق(ع) قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه وقتی جرمی رخ میدهد باید به سرعت با آن برخورد شود، افزود: انتشار ویژه نامه خاتون دل همه حوزیان و مردم را دردمند کرد.
وی عنوان کرد: امروز برخی از طلاب ما با مشکلات مالی زیادی روبرو هستند اما مشاهده میشود که چنین ویژه نامهای با هزینههای سنگین منتشر میشود.
استاد برجسته حوزه افزود: اگر چنین ویژهنامهای با پول شخصی منتشر شده باشد حرفی نیست اما اگر هزینه این نشریه که به صورت رنگی و با کیفیت بالا هم چاپ شده، از پول بیت المال بوده کسانی که اقدام به انجام این کار کردهاند باید پاسخگو باشند.
وی بیان کرد: متأسفانه بعد از انتشار این ویژهنامه خبری از برخورد با آن نشد و باید توجه داشت که اگر زمان برخورد به تأخیر بیفتند اثر بخشی چندانی نخواهد داشت.
حوزویان انتظار برخورد جدی با ویژه نامه خاتون دارند
آیت الله سبحانی با بیان اینکه در این ویژه نامه به ارزشهایی همچون حجاب حمله شده است افزود: در این نشریه مطرح کردهاند که حجاب دوره زرتشت بهتر از دوره اسلام است و عکسهای آنچنانی نیز چاپ کردهاند.
وی با اشاره به اینکه در روایات آمده است که اجرای حد در یک کشور بهتر از باران چهل روزه است افزود: جامعه حوزویان و روحانیت قم انتظار دارند با این ویزه نامه برخورد جدی و صریحی صورت گیرد و چرا که اگر برخورد با آن دچار تأخیر شود دیگر اثری نخواهد داشت.
در دیدار وزیر ارشاد بیان شد:
انتقاد آیت الله سبحانی از عدم برخورد جدی با ویژه نامه خاتون
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان از عدم برخورد جدی وزارت ارشاد با انتشار ویژه نامه خاتون انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای ستاد برگزاری جشنهای دهه کرامت که در موسسه امام صادق(ع) قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه وقتی جرمی رخ میدهد باید به سرعت با آن برخورد شود، افزود: انتشار ویژه نامه خاتون دل همه حوزیان و مردم را دردمند کرد.
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