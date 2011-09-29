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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

شاه آبادی اعلام کرد:

تنها 10 درصد سالنهای تئاتر کشور استاندارد است

تنها 10 درصد سالنهای تئاتر کشور استاندارد است

بهشهر - خبرگزاری مهر: معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هم اکنون از تعداد 239 سالن تخصصی تئاتر در کشور تنها 10 درصد معادل 20 سالن استاندارد در کشور وجود دارد.

به گزارش خبنرگار مهر، حمید شاه آبادی ظهر پنجشنبه در دومین جشنواره تئاتر استانی مازندران در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد بهشهر افزود: متاسفانه اکنون تعداد سالنهای تخصصی تئاتر در کشور بسیار اندک بوده و باید در این راستا توجه ویژه به این مقوله اعمال شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون در کشور، دارای 239 سالن تخصصی تئاتر هستیم که از این تعداد تنها 20 سالن تخصصی استاندارد داریم.
 
شاه آبادی افزود: تئاتر در هنر دارای جایگاه ویژه ای  بوده که باید با شناسایی درست آن، در جهت رفع مشکلات و معضلات اجتماعی گام برداشته شود.
 
معاون وزیر ارشاد ادامه داد: زبان تئاتر زبان گویایی برای بیان مشکلات و معضلات است که باید با شناخت این هنرارزشی در نهادینه کردن آن در جامعه گام برداریم.
 
شاه آبادی افزود: مدیران باید نگاه به تئاتر را افزایش داده  و موجب ایجاد تئاتر تاثیر گذار در جامعه شوند.
 
وی بیان داشت: هم اکنون 557 گروه نمایشی در کل کشور بغیر از شهر تهران فعال است که این مسئله باید افزایش یافته و با افزایش توجه به این امر، موجبات تعالی تئاتر را فراهم آوریم.
 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اظهار داشت: هنر در واقع واکاوی دانش است و  برای افزایش اعتبار و دانش باید به مقوله هنر، توجه ویژه اعمال شود.
 
حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی گفت: هنر باید در بارور کردن و افزایش اعتقادات و ارزشهای اسلامی و دینی تاثیر گذار باشد و در جهت فرامین رهبری  حرکت کند.
 
وی افزود: هنر موجب تحول و تعالی جامعه بوده که باید با ارزش نهادن به آن، جامعه را از رکود و خموشی نجات داد.
 
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی نیز یادآور شد: آسودگی امروز ما در سایه جانفشانی رزمندگان ما در طول دفاع مقدس است و هنری دارای ارزش است که بتواند این ارزشها را منعکس کند.
 
احمد علی مقیمی افزود: باید از هنر در جهت تحول ارزشها و نهادینه کردن آن در جامعه استفاده شود تا علاوه بر تاثیر بر  جوانان، بتوانیم با انتقال آن به دیگر کشورها نیز ، هنر و ارزشهای انقلاب و اسلام  خود را به نمایش گذاریم.
کد مطلب 1419991

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