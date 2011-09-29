تنها 10 درصد سالنهای تئاتر کشور استاندارد است

به گزارش خبنرگار مهر، حمید شاه آبادی ظهر پنجشنبه در دومین جشنواره تئاتر استانی مازندران در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد بهشهر افزود: متاسفانه اکنون تعداد سالنهای تخصصی تئاتر در کشور بسیار اندک بوده و باید در این راستا توجه ویژه به این مقوله اعمال شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون در کشور، دارای 239 سالن تخصصی تئاتر هستیم که از این تعداد تنها 20 سالن تخصصی استاندارد داریم.

شاه آبادی افزود: تئاتر در هنر دارای جایگاه ویژه ای بوده که باید با شناسایی درست آن، در جهت رفع مشکلات و معضلات اجتماعی گام برداشته شود.

معاون وزیر ارشاد ادامه داد: زبان تئاتر زبان گویایی برای بیان مشکلات و معضلات است که باید با شناخت این هنرارزشی در نهادینه کردن آن در جامعه گام برداریم.

شاه آبادی افزود: مدیران باید نگاه به تئاتر را افزایش داده و موجب ایجاد تئاتر تاثیر گذار در جامعه شوند.

وی بیان داشت: هم اکنون 557 گروه نمایشی در کل کشور بغیر از شهر تهران فعال است که این مسئله باید افزایش یافته و با افزایش توجه به این امر، موجبات تعالی تئاتر را فراهم آوریم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اظهار داشت: هنر در واقع واکاوی دانش است و برای افزایش اعتبار و دانش باید به مقوله هنر، توجه ویژه اعمال شود.

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی گفت: هنر باید در بارور کردن و افزایش اعتقادات و ارزشهای اسلامی و دینی تاثیر گذار باشد و در جهت فرامین رهبری حرکت کند.

وی افزود: هنر موجب تحول و تعالی جامعه بوده که باید با ارزش نهادن به آن، جامعه را از رکود و خموشی نجات داد.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی نیز یادآور شد: آسودگی امروز ما در سایه جانفشانی رزمندگان ما در طول دفاع مقدس است و هنری دارای ارزش است که بتواند این ارزشها را منعکس کند.

احمد علی مقیمی افزود: باید از هنر در جهت تحول ارزشها و نهادینه کردن آن در جامعه استفاده شود تا علاوه بر تاثیر بر جوانان، بتوانیم با انتقال آن به دیگر کشورها نیز ، هنر و ارزشهای انقلاب و اسلام خود را به نمایش گذاریم.