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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

کلینتون خواستار لغو حالت فوق العاده در مصر شد

کلینتون خواستار لغو حالت فوق العاده در مصر شد

وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای مصری خود از شورای نظامی این کشور خواست حالت فوق العاده را لغو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا با "محمد کامل عمرو" همتای مصری خود دیدار و گفتگو کرد.

وی در کنفرانس مطبوعاتی که پس از این دیدار در واشنگتن برگزار شد خواستار لغو حالت فوق العاده ای شد که سال گذشته به حکم "حسنی مبارک" و تصویب پارلمان مصر تا ماه می 2012 تمدید شده است.
 
کلینتون با ابراز امیدواری در مورد گسترش دمکراسی در مصر خواستار توقف خشونتها و واکنش خشونت آمیز شورای نظامی این کشور به اعتراضات شد.
 
این در حالی است که از زمان مرگ "انور سادات " رییس جمهور سابق مصر در سال 1981 تاکنون حالت فوق‌العاده در این کشور برقرار بوده و هر سه سال یکبار توسط رژیم مبارک تمدید شده ‌است.
 
وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود حمایت واشنگتن از بهبود روابط قاهره-تل آویو را اعلام و تاکید کرد تنشهای بوجود آمده در این رابطه باید حل و فصل شود.
 
در همین حال "محمد کامل عمرو" با انتقاد نسبت به سیاست شهرک سازی صهیونیستها در کرانه باختری و شرق بیت المقدس خواستار از سرگیری مذاکرات طرفهای فلسطینی و اسرائیلی برای حل بحران خاورمیانه شد.
کد مطلب 1419992

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