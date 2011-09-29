کلینتون خواستار لغو حالت فوق العاده در مصر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا با "محمد کامل عمرو" همتای مصری خود دیدار و گفتگو کرد.

وی در کنفرانس مطبوعاتی که پس از این دیدار در واشنگتن برگزار شد خواستار لغو حالت فوق العاده ای شد که سال گذشته به حکم "حسنی مبارک" و تصویب پارلمان مصر تا ماه می 2012 تمدید شده است.

کلینتون با ابراز امیدواری در مورد گسترش دمکراسی در مصر خواستار توقف خشونتها و واکنش خشونت آمیز شورای نظامی این کشور به اعتراضات شد.

این در حالی است که از زمان مرگ "انور سادات " رییس جمهور سابق مصر در سال 1981 تاکنون حالت فوق‌العاده در این کشور برقرار بوده و هر سه سال یکبار توسط رژیم مبارک تمدید شده ‌است.

وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود حمایت واشنگتن از بهبود روابط قاهره-تل آویو را اعلام و تاکید کرد تنشهای بوجود آمده در این رابطه باید حل و فصل شود.

در همین حال "محمد کامل عمرو" با انتقاد نسبت به سیاست شهرک سازی صهیونیستها در کرانه باختری و شرق بیت المقدس خواستار از سرگیری مذاکرات طرفهای فلسطینی و اسرائیلی برای حل بحران خاورمیانه شد.