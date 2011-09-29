تبلیغ فرهنگ ایثار ضمانتی برای بیمه‌ شدن نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت ‌الاسلام محمد طاهر گرایلی اظهار داشت: رزمندگان ما در دوران هشت سال دفاع مقدس جان خود را برای امنیت و بقای ایران از دست دادند تا اکنون ما بتوانیم در نهایت صلح و آرامش زندگی کنیم.

وی گفت: دفاع مقدس جلوه ‌ای ماندگار از ایثار و حماسه ملت ایران در دفاع از اسلام و انقلاب است چرا که هشت سال دفاع مقدس گرانبها‌ترین دوران انقلاب در تاریخ ملت بزرگ ایران اسلامی به شمار می ‌رود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی ادامه داد: برگزاری برنامه‌های دفاع مقدس باید متناسب با شرایط روز باشد‌ چرا که جنگ دشمنان با ما تمام‌ شدنی نیست و اکنون در عرصه‌های مختلفی چون جنگ‌ نرم با ما در مبارزه است.

گرایلی با اشاره به اینکه تبلیغ فرهنگ جهاد و ایثار در جامعه ضمانتی برای بیمه ‌شدن نظام مقدس اسلام و ایران است، گفت: رزمندگان ما در دوران هشت سال دفاع مقدس جان خود را برای امنیت و بقای ایران از دست دادند تا اکنون ما بتوانیم در نهایت صلح و آرامش زندگی کنیم.

وی با بیان اینکه نسل جدید باید بداند که دلاورمردی‌های هشت سال دفاع مقدس، ایران را یکی از امن ‌ترین و قوی‌ ترین کشورها در زمینه سیستم دفاعی کرده است، افزود: امروزه دشمن با وجود دسیسه‌ها و نقشه‌ هایی که برای ایران کشیده قادر به جنگ با ایران نیست چرا که هنوز از اقتدار دلیر مردان این مرز و بوم وحشت دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی تصریح کرد: یکی از مهم‌ ترین علل رعب و وحشت دشمنان اسلام از نظام جمهوری اسلامی بحث ولایت ‌پذیری و داشتن روحیه جهادی مردم است که در بدترین شرایط تحت فرمان رهبر خود بوده و مطابق دستورات ایشان عمل می ‌کردند.

گرایلی پیرامون وصایای شهیدان به نسل جوان امروز گفت: شهدا در وصیت‌های خود بیش از هر چیز مردم را به ولایت‌پذیری دعوت می ‌کردند چرا که معتقد بودند در سایه رهبری اسلامی است که جامعه به پیروزی می‌ رسد.

وی با تأکید به اینکه دفاع مقدس دستاوردهای بیشماری برای کشور داشته است، اظهار داشت: یکی از مهم‌ ترین آنها ایجاد روحیه جهادی و با هم بودن است که مردم دلاور ایران با حفظ روحیه وحدت ملی از تمامیت کشور دفاع کرده و آزادی و استقلال را برای این مرز و بوم به ارمغان آورده ‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی افزود: شهدا در راستای احیای دین و تفکر اسلامی به شهادت رسیدند و این باید برای همه ما الگویی باشد تا در راستای آن دست به اقدام و عمل بزنیم.

گرایلی یادآور شد: دشمن تجربه کرده که جوانان ایرانی دارای فرمانده‌ای هستند که اگر این فرمانده حکم به مرگ کند همه بی ‌چون و چرا قبول می‌ کنند.