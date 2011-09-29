یک سوم مساجد کرمانشاه کانون فرهنگی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی ـ هنری مساجد استان کرمانشاه، صبح پنجشنبه طی نشستی با خبرنگاران ‌ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر به بیان برنامه های ایام دهه کرامت پرداخت.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی ـ هنری کانون های مساجد استان کرمانشاه ‌گفت: استان کرمانشاه دارای یک هزار و 200 مسجد و 266 کانون فرهنگی ـ هنری مساجد است که تا پایان برنامه پنجم تعداد مساجد به 1500 و کانون ها به 274 مورد افزایش می یابد.

طیب صفری افزود: تعداد کانون های استان، در مقایسه با دیگر استان های کشور، جزو 5 استان برتر است و امیدواریم در آینده یک سوم مساجد استان دارای کانون شوند.

صفری 54 درصد کانون های استان را روستایی و 46 درصد دیگر را شهری اعلام کرد و تصریح کرد: تا پایان سال جاری این رقم به 60 درصد روستایی و 40 درصد شهری برسد.

وی در ادامه به برنامه های "دهه کرامت" اشاره کرد و گفت: در این دهه، جشن میلاد حضرت معصومه(س) با حضور بیش از 600 نفر از اعضای کانون در سالن انتظار بر گزار می شود.

صفری از دیگر برنامه های این دهه را اعزام 150 نفر از اعضاء کانون های مساجد به شهر مقدس قم و مشهد اعلام کرد.

وی با اشاره به تجلیل از اعضاء 30کانون برتر استان و ارسال پیامک به اعضاءکانون های استان کرمانشاه، افزود: علاوه بر بر نامه‌های کانون مساجد استان، دیگر ادارات از جمله اداره کل ارشاد اسلامی، کمیته امداد، بهزیستی، برنامه های مختلفی در این دهه برگزار خواهند کرد.