راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی ارشاد در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز علاءالدین سیفی به سمت سرپرست معاونت فرهنگی،مطبوعاتی و مهدی عسگری به سمت مشاور عالی مدیر کل و مسئول تاسیس و راه اندازی مرکز آموزشی عالی( دانشگاه علمی و کاربردی) این اداره کل منصوب شد.



قادر آشنا در این جلسه ابتدا با گرامیداشت هفته دفاع مقدس از این دوران به عنوان طلایی ترین دوران تاریخ در ایران نام برده و اظهار داشت: امروز وظیفه ما ترویج ارزشهایی است که حماسه آفرینان هشت سال دفاع مقدس برای حفظ آن ها از جان و دل خود گذشتند .



وی معاونت فرهنگی را یکی از معاونت های مهم و تاثیر گذار در اداره کل معرفی کرده واز مهدی عسگری به عنوان مدیرسابق اداره ارشاد شهرستان کرج که از خود نام نیکی به یادگار گذاشته یاد کرد و افزود: ایشان با استان شدن البرزدر تاسیس و راه اندازی اداره کل و همچنین تشکیل معاونت فرهنگی،مطبوعاتی این اداره تلاش فراوان نموده و عملکرد موفق وی قابل تحسین و تقدیر است.



آشنا با اشاره به استعفاء عسگری اظهار داشت: باتوجه به عملکرد رضایت بخش، تمایل به استمرار همکاری در حوزه معاونت داشتیم اما به صلاحدید شخصی وی این امر میسرنشد لکن در سمت مشاور عالی مدیرکل از تجربیات و نظرات وی استفاده خواهیم کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز با تاکید بر اهمیت مباحث آموزشی در حوزه فرهنگ واهمیت ایجاد مرکز آموزش های تخصصی فرهنگ و هنر در استان افزود: با توجه به سوابق دانشگاهی و مدیریتی مهدی عسگری مسئولیت تأسیس و راه اندازی دانشگاه علمی-کاربردی این اداره کل نیز به وی تفویض شد.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در ادامه علا الدین سیفی را نیزیکی از مدیران لایق و کاردان در حوزه فرهنگ معرفی کرد و اظهار داشت: وی در مدت کوتاه حضور در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی طالقان فعالیت های شایسته ای انجام داده است و مدیر نمونه جشنواره شهید رجایی در استان بوده است.



وی از راه اندازی معاونت برنامه ریزی و اشتغال دراین اداره کل خبر داد و ابراز داشت : سرکار خانم سیده زهراحسینی به سمت رئیس اداره طرح و برنامه آن منصوب شدند.



انتقاد سازنده؛ لازمه حرکت در مسیر تعالی است



در ادامه این جلسه مهدی عسگری موفقیت را در گرو توجه به انتقادهای سازنده دانست و گفت: اگر بخواهیم همواره در مسیر رشد و تعالی حرکت کنیم باید نقد درون سازمانی را تقویت و از انتقاد سازنده استقبال کنیم.



وی با اشاره به دشواری مراحل راه اندازی اداره کل در طول یکسال گذشته اظهار داشت: تأسیس یک سازمان نیاز به سعه صدر فراوان دارد که این مرحله مهم با حضور یک مدیرکل با تجربه انجام شد و بنده نیز در طول این مسیر تجارب گراسنگی را کسب کردم.



عسگری با قدردانی از زحمات و حمایت های مدیرکل متبوع و همکاران افزود: پس از یک دوره فشرده مدیریت اجرایی،تغییر فضا و پرداختن به فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی یک نیاز ضروری و منطقی است و تأسیس مرکز آموزش عالی فرهنگی در این راستا برکات زیادی خواهد داشت.