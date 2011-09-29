931 تن آبزی پرورشی مازندران به خارج صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیب نژاد ظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران در جمع خبرنگاران افزود: وجود دریای خزر با گونه های ارزشمند آبزیان از جمله ماهیان خاویاری، سفید و کیلکا، بنادر صیادی بابلسر و امیر آباد، 36 واحد کارخانجات شیلاتی، دو کارگاه مهم تکثیر و پرورش جهت بازسازی ذخایر، صنعت شیلات استان را در جایگاه ممتازی در سطح کشور قرار داده است.

وی افزود: مازندران رتبه نخست آبزی پروری و مقام دوم در تولید ماهیان سرد آبی را در سالیان متوالی کسب کرده است.

مدیرکل شیلات استان مازندران با اشاره به اینکه در سال گذشته 51 هزار تن ماهیان پرورشی در استان تولید شد تصریح کرد: در شش ماهه اول سالجاری، 931 تن انواع آبزیان پرورشی تازه به ارزش 2.8 میلیون دلاربه خارج از کشور و عراق صادر شد.

وی، میزان صادرات آبزیان درسال گذشته را 8.3 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: میزان صادرات آبزیان پرورشی به سه هزار تن و 10 میلیون دلار در پایان برنامه پنجم توسعه خواهد رسید.