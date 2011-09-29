مشتاقانه منتظر قدرت نمایی پدیده لیگ هستیم

دکتر حمیدرضا صدر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که در ابتدای فصل بسیاری از افراد تصور می‌کردند که درخشش صبا یک جرقه کوتاه مدت است، گفت: به نظر می‌رسد که صبا برخلاف تصور یک شعله فروزان است و بزرگی و اقتدار جوانان صبا ادامه خواهد داشت.



وی با طرح این مطلب که با گذشت 8 هفته توان و ظرفیت تیم‌های لیگ برتری نمایان شده است، اظهار داشت: این مدت زمان کافی است تا مایه و توان یک تیم رو شود و اکنون جوانان پرنشاط عبدالله ویسی شکوفا شده و خودنمایی می‌کنند.



کارشناس برجسته مسائل ورزشی، ویسی را یک مربی خوش فکر و بزرگ خطاب کرد و افزود: حمایت خوب مسئولان استان، مدیریت قوی و کارآمد صبا و خوش فکری مربی جوان و با لیاقت این تیم سبب شده که جوانان صبا در میان بالانشینان جدول باشند.



قم باید از صبا حمایت کند



این استاد دانشگاه با تأکید براین که تداوم قدرت نمایی صبا درگرو حمایت‌های هوادارانش است، توضیح داد: اکنون زمان حمایت مردم قم از این تیم است که خود را به عنوان پدیده لیگ معرفی کرده است و مردم قم از این درخشش صبای قم به عنوان یک فرصت تاریخی نگاه کنند، در تاریخ فوتبال ایران یاد ندارم که تیم فوتبالی در یک شهر مذهبی و علم پرور این چنین مورد حمایت قرار گیرد و توانسته نام قم را بر سر زبان‌ها بیاورد، نباید مردم قم این فرصت تاریخی را از دست بدهند و باید استعدادهای بی‌شمار مادی و معنوی خود را جاری و ساری کنند.



وی با بیان این که حمایت مسئولان یک شهر مذهبی که ظاهرا ارتباطی با ورزش ندارند، از صبا قابل تقدیر است، گفت: شاید در ابتدای فصل هواداران و بازیکنان فوتبال پرسپولیس دریافت سه امتیاز از صبا را کاری آسان فرض می‌کردند و هفته نهم را روز هلهله خود می‌دانستند، ولی اکنون این سناریو برعکس شده و این پرسپولیس برای پیروزی مقابل قم دلشوره دارد.



دکتر صدر با اشاره به این که بی صبرانه منتظر بازی روز جمعه است، اظهار داشت: به عنوان یک تماشاگر فوتبال مشتاق دیدار صبا با پرسپولیس هستم و مطمئنم بازی جذاب و آموزنده‌ای را تماشا خواهیم کرد.



تقابل قطب بزرگ فوتبال و پدیده لیگ برتر



کارشناس مسائل ورزشی درپاسخ به این سؤال که آیا احتمال دارد جوانان صبا اسیر نام‌های بزرگ و تماشاگران پرشورپرسپولیس شوند، گفت: این بازی تجربه نو و آزمونی تازه برای جوانان صبا است و به هرحال نام‌هایی مانند علی کریمی می‌تواند برای بازیکنان جوان صبا هیجان آورباشد.



وی با تأکید براین که این دیدار، تقابل قطب بزرگ فوتبال و پدیده لیگ برتراست، افزود: بازی صبا مقابل پرسپولیس تهران هرچند برای صبا با شکست همراه باشد، برای بازیکنان جوان صبا یک تجربه تازه‌ای است و جدای از نتیجه این بازی برای شاگردان جوان ویسی یک بلوغ به حساب می‌آید.



گفتنی است تیم فوتبال صبای قم ازسری مسابقات هفته نهم لیگ برتر فوتبال کشور میهمان تیم پرسپولیس است. طبق برنامه این بازی ساعت 18 و 15 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود و درحال حاضر تیم صبای قم با 19 امتیاز رده دوم جدول رده بندی را در اختیار دارد.