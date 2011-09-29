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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

نیک کار به مهر خبر داد:

50 واحد صنعتی آلاینده در ساوجبلاغ نسبت به رفع آلودگی اقدام کردند

50 واحد صنعتی آلاینده در ساوجبلاغ نسبت به رفع آلودگی اقدام کردند

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ گفت: اخطارهایی به واحدهای صنعتی - تولیدی آلاینده در ساوجبلاغ داده شده و از میان این واحدها تا کنون 50 واحد صنعتی نسبت به رفع آلودگی اقدام کرده اند.

محمد جواد نیک کار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 130 واحد تولیدی صنعتی آلاینده در شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز اخطاریه زیست محیطی دریافت کرده اند و باید آلودگی مربوط به خود را در اسرع وقت رفع کنند.

وی ادامه داد: این واحد های صنعتی آلاینده در نیمه نخست امسال، اخطاریه هایی مبنی بر رفع آلودگی و توقف فعالیت دریافت کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ساوجبلاغ یادآور شد: تا کنون 50 واحد صنعتی از این تعداد نسبت به رفع آلودگی اقدام کرده اند و بقیه نیز باید در اسرع وقت اقدام کنند.

دو واحد صنعتی به سبب بی توجهی به اخطارها پلمپ شدند

نیک کار اضافه کرد: دو واحد صنعتی به سبب بی توجهی به اخطارها و تداوم آلودگی، پلمپ شده ضمن اینکه شش کارخانه دیگر نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده اند.

وی یادآور شد: این جریمه بر اساس مواد 134 و 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعیین شده و مبلغ آن در مجموع 154 میلیون تومان است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ساوجبلاغ گفت: کار رسیدگی به پرونده های 72 کارخانه آلاینده دیگر در ساوجبلاغ نیز در دست انجام است.

کد مطلب 1420003

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