عبدالکریم اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور هوادارانش بازی‌ می‌کند، بنابراین خوب می دانیم که بازی سخت و دشواری پیش‌رو داریم و نسبت به بازی‌های گذشته باید چند برابر تلاش کنیم.



وی اظهار داشت: تیم پرسپولیس در خانه کاملا هجومی و با میل به پیروزی بازی می‌کند اما ما هم در طول هفته جاری با مرور شیوه بازی این تیم در دیدارهای قبل، خود را از هر نظر برای مقابله با تاکتیک‌های کادر فنی و بازیکنان این تیم آماده هستیم.



گلزن صبای قم در لیگ یازدهم افزود: این بازی‌ برای ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، در شرایط فعلی وضعیت بسیار خوبی در جدول رده‌بندی داریم و می خواهیم کاری کنیم که با دست پر از ورزشگاه خارج شویم چون به فکر رسیدن به صدر جدول هستیم.



وی ادامه داد: انگیزه بسیار زیاد به موفقیت در لیگ یازدهم از سوی مدیران و کادر فنی ما به بازیکنان القاء شده و اکنون تیم ما تشنه کسب پیروزی برابر پرسپولیس است تا روند بسیار خوب خود در لیگ این فصل و به خصوص در دیدارهای خارج از خانه را ادامه دهیم.



اسلامی که برای نخستین بار پیراهن صبای قم را در مقابل پرسپولیس تهران در لیگ برتر بر تن می کند، تصریح کرد: بازی‌های قبل برای ما تجربه بسیار خوبی بود و با آمادگی که بازیکنان تیم دارند، مطمئنا در بازی جمعه این هفته مقابل پرسپولیس تیم دست‌وپا بسته‌ای نخواهیم بود.



وی تاکید کرد: تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم تا با شکست دادن تیم فوتبال پرسپولیس، ضمن تکرار پیروزی های فصل گذشته که هم در قم و هم در ورزشگاه آزادی به دست آمد، با امیدواری به ادامه بازی‌های یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور فکر کنیم.



مهاجم تیم فوتبال صبای قم ابراز داشت: وضعیت فعلی تیم در جدول رده بندی قابل قبول است و تماشاگران ما حق دارند از نتایج و عملکرد در بازی‌های اخیر از ما انتظارات زیادی داشته باشند بنابراین مطمئنا با پیروزی در برابر تیم پرسپولیس همچنان تیمی مدعی در لیگ یازدهم خواهیم بود.



وی افزود: تیم صبا با توجه به توانمندی بالایی که دارد، به خوبی و در حد مطلوب توانسته است نتایج مطلوبی را کسب کند و قطعا تیمی هستیم که می‌توانیم از این هم بهتر شویم، بنابراین با جدیت تلاش می‌کنیم تا روند موفقیت‌های اخیر تیم تداوم یابد.



اسلامی که در بازی های قبل موفق به گشودن دروازه تیم های راه آهن شهر ری و سایپا البرز شده است، تصریح کرد: خیلی علاقه دارم با اعتماد آقای ویسی در ترکیب اصلی بوده و بتوانم با گلزنی در بازی فرد برای تیم صبا موثر و مفید بازی کنم.



وی با بیان اینکه تمام بازیکنان تیم صبای قم در آستانه بازی این هفته برابر پرسپولیس در شرایط مطلوب روحی و جسمی به سر می‌برند، یادآور شد: بازیکنانی که در دیدار برابر فولاد برای برد تیم بازی کردند، در بازی این هفته با پرسپولیس نیز برای تکرار موفقیت تیم تلاش خواهند کرد.



گفتنی است: صبای قم از بازی‌های گذشته خود شش پیروزی، یک تساوی، یک باخت و 19 امتیاز به دست آورده است و در حال حاضر تیم رده دوم جدول رده‌بندی لیگ یازدهم است و عصر فردا در ورزشگاه آزادی به مصاف پرسپولیس می رود.

