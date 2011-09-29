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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

از نهم مهرماه/

مازندران میزبان همایش جنگل نوردی هلال احمر کشور است

مازندران میزبان همایش جنگل نوردی هلال احمر کشور است

ساری - خبرگزاری مهر: مازندران، میزبان همایش بزرگ جنگل نوردی جوانان عضو جمعیت هلال احمر کشور از نهم مهرماه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور تقویت روحیه مشارکت جمعی و کارگروهی و ترویج اهداف و برنامه های فرهنگی و امدادی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، همایش سراسری جنگل نوردی ویژه خواهران یادبود شهدای امدادگر مازندران با شرکت تمامی استانهای کشور و به میزبانی مازندران برگزار می شود.

گسترش آگاهی اعضاء نسبت به میراث فرهنگی، اجتماعی، قومی، تاریخی و زیست محیطی کشور، ایجاد روحیه نشاط و شادابی در جوانان و بهره گیری از توانمندی اعضا، ارتقای سطح آمادگی، آگاهی و توان جسمی و روحی اعضاء جهت مقابله با حوادث و بلایای طبیعی از دیگر اهداف این همایش عنوان شده است.

این همایش از نهم تا دوازدهم مهر ماه جاری در اردوگاه میرزا کوچک خان رامسر برگزار می شود.
 

کد مطلب 1420005

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