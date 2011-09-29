مازندران میزبان همایش جنگل نوردی هلال احمر کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور تقویت روحیه مشارکت جمعی و کارگروهی و ترویج اهداف و برنامه های فرهنگی و امدادی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، همایش سراسری جنگل نوردی ویژه خواهران یادبود شهدای امدادگر مازندران با شرکت تمامی استانهای کشور و به میزبانی مازندران برگزار می شود.

گسترش آگاهی اعضاء نسبت به میراث فرهنگی، اجتماعی، قومی، تاریخی و زیست محیطی کشور، ایجاد روحیه نشاط و شادابی در جوانان و بهره گیری از توانمندی اعضا، ارتقای سطح آمادگی، آگاهی و توان جسمی و روحی اعضاء جهت مقابله با حوادث و بلایای طبیعی از دیگر اهداف این همایش عنوان شده است.

این همایش از نهم تا دوازدهم مهر ماه جاری در اردوگاه میرزا کوچک خان رامسر برگزار می شود.

