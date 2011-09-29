به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور صبح پنج شنبه در مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره ملی کریمه اهل بیت(ع) و نهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) که در شبستان امام خمینی حرم حضرت معصومه (س) با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، با اشاره به رهاورد دهه کرامت، اظهار داشت: معرفت بیشتر به اهل بیت(ع)، فراهم شدن بستری برای مقابله با دام های پیش روی جوانان و هجمه فرهنگی دشمنان و برگزاری جشن های سالم و محافل و مجالس شاد و نورانی از رهاوردهای این دهه است.



کمک از صاحبان فکر و هنر و مشارکت مردمی رمز ماندگاری برنامه های دهه کرامت



وی در ادامه با اشاره به رمز ماندگاری برنامه های دهه کرامت ابراز داشت: جلوگیری از نفوذ ناهنجاری های فرهنگی به شکلی که این ناهجاری ها در پوشش هنجارهای فرهنگی نمود پیدا نکند، تنوع و نوآوری در برگزاری جشن های مذهبی، کمک از صاحبان فکر، اندیشه و هنر، همچنین بهره گیری از مشارکت همه جانبه مردم در برگزاری برنامه ها از رموز ماندگاری این جشن هاست.



هدف اصلی برگزاری جشن های دهه کرامت ارتقای معرفت دینی است



موسی پور همچنین به هدف از برگزاری جشن های دهه کرامت اشاره کرد و گفت: هدف اصلی از برگزاری جشن های این دهه ارتقای معرفت دینی و پیوند بیشتر مردم با اهل بیت(ع)، آشنایی آنان با مکتب الهی و انسان ساز آن بزرگان و شناخت بیشتر این الگوهای بی بدیل است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: جشن های دهه کرامت باید جلوه گاه هنر دینی و جولانگاه هنرمندان متعهد باشد و این هنرمندان باید با تکیه بر ذوق و استعداد خود و محبتی که به اهل بیت(ع) دارند وارد صحنه شوند و البته متولیان فرهنگی نیز در این زمینه وظیفه دارند تا زمینه حضور گسترده آنان را فراهم کنند.



حضور صاحبان فکر و هنر بر تاثیرگذاری این جشن ها می افزاید



استاندار قم یادآور شد: حضور صاحبان فکر و هنر می تواند مسئولان فرهنگی را در هر چه باشکوه تر برگزار شدن و تاثیرگذاری این جشن ها یاری رساند.

