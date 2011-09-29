حامد لک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بازی سختی در پیش داریم و می دانیم که پرسپولیس در این دیدار خانگی چگونه و با چه شیوه ای بازی خواهد کرد، به همان اندازه که آنها به دنبال سه امتیاز هستند ما نیز برای پیروزی تلاش می کنیم.



وی با اشاره به آمادگی مطلوب صبای قم ادامه داد: پرسپولیسی ها باید از تیم ما حساب ببرند، صبا در هشت بازی قبلی خود ثابت کرده است که تیمی بزرگ و توانمند است که قادر به شکست حتی تیمی مانند پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران است.



سنگربان ملی پوش تیم فوتبال صبای قم بیان داشت: ما بازی قبل را با برتری برابر تیم فولاد پشت سر گذاشتیم، در حالی که در آن بازی حقمان پیروزی بود و اطمینان دارم تیم صبای قم با انگیزه بالاتر از دیدارهای گذشته در بازی این هفته مقابل پرسپولیس به میدان می‌آید.



وی تصریح کرد: بازیکنان صبای قم توان شکست پرسپولیس را دارند، ضمن اینکه هرگز در اندیشه کسب تساوى نخواهیم بود، زیرا باید برای سه امتیاز را کسب کنیم و برای دستیابی به این مهم مطمئنا بازى جذابى را مقابل این تیم ارائه می کنیم تا به هدف خود دست یابیم.



لک ابراز داشت: در هشت بازی گذشته تنها شش بار دروازه صبای قم باز شده است و در سه بازی گذشته نیز اجازه نداده ایم که تیم های مقابل به صبای قم گل بزنند و فکر می کنم از این نظر بهترین تیم حاضر در جمع لیگ برتری ها هستیم.



وی تاکید کرد: از نظر آماده هستم و در طول هفته با داریوش اسفندیاری مربی خوب دروازه بان های تیم صبا، تمرینات بسیار خوبی داشته ام، انگیزه بالایی داریم تا نشان دهیم صبا شایسته و لایق قرار گرفتن در رده های بالای جدول است و انشاءالله پرسپولیس را شکست می‌دهیم.



سنگربان ملی پوش تیم فوتبال صبای قم عنوان داشت: هرگز به مهاجمان پرسپولیس اجازه نمی دهم دروازه صبا را باز کنند، مطمئن باشید با بهترین فرم ممکن در این دیدار برای صبا بازی خواهم کرد تا بتوانم در موفقیت صبا تاثیر گذار باشم.



وی بیان داشت: بازی بسیار حساس است، هزاران تماشاگر به ورزشگاه آزادی می آیند تا این دیدار را از نزدیک تماشا کنند، بنابراین بازی در چنین جوی بر انگیزه بازیکنان ما می افزاید، ضمن اینکه ما دو بار در فصل گذشته پرسپولیس را در قم و در تهران شکست داده ایم و فکر می کنم بار روانی این دیدار برای آنها سنگین تر باشد.



حامد لک سنگربان جوان تیم فوتبال صبای قم در هفت بازی از هشت مسابقه قبلی تیم فوتبال صبای قم، سنگربان اصلی این تیم بوده است و صبا در این تعداد بازی تنها شش بار دروازه خود را به روی حریفان باز شده دیده است.

