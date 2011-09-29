فعالیت 16 ایستگاه آتش نشانی در کرج/ رسیدن به محل حادثه در کمتر از 5 دقیقه

محمود امیریزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 16 ایستگاه فعال امداد و نجات و اطفاءحریق با 340 نیروی عملیاتی در سه شیفت کاری و جمعا 402 نیروی اداری، عملیاتی و ستادی در مرکز آتشنشانی شهرداری کرج فعالیت میکنند.
وی افزود: 88 دستگاه خودروی سبک و سنگین نیز در این مرکز فعال هستند و10 دستگاه شاسی جدید نیز با حمایتهای شورا و شهرداری کرج و به منظور تجهیز آتشنشانی خریداری شده است که در این خصوص یک میلیارد و 200 میلیون تومان توسط شهرداری و شورای شهر کرج برای تجهیز این شاسیها اختصاص یافته است.
این مسئول ادامه داد: همچنین 10 دستگاه دیگر نیز از طریق وزارت کشور و با قیمت نیمبها به این مرکز اختصاص یافته است که تاکنون 4 دستگاه را تحویل گرفته و 6 دستگاه دیگر نیز تا پایان سال به این مجموعه اختصاص پیدا خواهد کرد.
استخدام نیروی جدید در آتش نشانی کرج
وی در خصوص بحث استخدامی نیز گفت: مجوز مربوط به استخدام توسط شورای شهر کرج تایید شده است و در صورت تایید استاندار و وزارت کشور نیز این مورد عملیاتی خواهد شد.
این مسئول اذعان داشت: پنج ایستگاه آماده بهرهبرداری داریم که در صورت تایید نهایی مجوز به منظور جذب نیرو، فعالیت خواهند کرد که 10 دستگاه ماشینآلات مکانیزهای که از طریق وزارت کشور و با قیمت نیمبها به آتشنشانی اختصاص پیدا کرده است برای همین امر است.
مدیرسازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در خصوص استانداردهای جهانی گفت: مدتزمان رسیدن به محل آتشسوزی 5 دقیقه به صورت استاندارد جهانی است که ما حتی در این مورد زیر 5 دقیقه را هم در کرج شاهد بودهایم.
امیریزدانی ادامه داد البته بحث ترافیک نقش بهسزایی را در این خصوص ایفا میکند که در صورت عدم ترافیک و باز بودن خیابانها ماموران آتشنشانی در کمترین زمان ممکن به محل حادثه میرسند و در غیر اینصورت رفتوآمد ماموران به تعویق میافتد که برای حل این موضوع در حال گسترش ایستگاهها هستیم تا خدماتدهی بیشتر را به همشهریان داشته باشیم.
وی بیان کرد: فاکتور استاندارد جهانی به ازای هردو هزار و 500 نفر جمعیت یک ایستگاه آتشنشانی و به ازای هر 50 هزار نفر یک مامور آتشنشانی است.
فعالیت 11 مامور آتش نشان زن در کرج
این مسئول ادامه داد: یک مورد ایستگاه آتشنشانی بانوان با 11 نفر مامور زن داریم که به صورت فعالانه در عملیات مختلف شرکت میکنند.
امیر یزدانی با اشاره به لزوم نهادینه کردن فرهنگی ایمنی بین جوانان و نوجوانان به خصوص دانشآموزان اظهار داشت: بر اساس سیاست این سازمان و با هدف افزایش ارتباط آتشنشانی با دیگر ادارات، ارگانها و نهادینه کردن فرهنگ ایمنی بین افراد، سازمان آتشنشانی با سازمانها و نهادهای مختلفی تفاهمنامه منعقد کرده است.
وی افزود: در این راستا و با پیگیری و رایزنیهایی که با اداره کلآموزشوپرورش استانالبرز، تفاهمنامهای با این اداره کل نیز منعقد شده است تا دورههای آموزش ایمنی در مدارس کلانشهر کرج برای دانشآموزان برگزار شود که مدارس استثنایی و مهدکودکها را نیز شامل میشود.
70 هزار دانش آموز آموزش ایمنی می بینند
این مسئول گفت: در سال گذشته 200 مدرسه با 20 هزار دانشآموز از دورههای آموزش ایمنی بهرهمند شدند و امسال نیز 600 مدرسه و در حدود 70 هزار نفر دانشآموز آموزشهای لازم را خواهند دید که افزایش سه برابری را در این خصوص شاهد بودیم که امیدواریم با اجرای چنین طرحها و برگزاری دورههای مختلف تلفات در حوادث کاهش یابد.
امیر یزدانی اظهار داشت: همچنین با تفاهمنامهای که بین اورژانس و هلالاحمر منعقد شده است دورههای امداد و نجات، آتشنشانی و فوریتهای پزشکی در کل فرهنگسراهای استانالبرز و به صورت رایگان برای عموم شهروندان برگزار میشود که در پایان این دوره گواهینامهای از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری به افراد آموزش دیده اعطا میشود.
وی گفت: این طرح از سوی مدیریت بحران و پیشگیری شهرداری و با محوریت آتشنشانی در حال برگزاری است که ثبتنامها از مردادماه شروع شده و هماکنون 14 فرهنگ سرا بحث آموزش را انجام میدهند.
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