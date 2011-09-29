تیم ملی فوتسال کم توانان ذهنی با درخشش فوتسالیست قمی پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مولایاری فوتسالیست توانایی قمی با توجه به توانمندی‌هایی که دارد از سوی مربیان این تیم به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی تیم ملی انتخاب شده است و در مسابقات جهانی این تیم راه همراهی می‌کند.



رقابت‌های فوتسال قهرمانی جهان با شرکت تیم‌های مطرح سراسر دنیا به میزبانی ایتالیا برگزار می‌شود و تیم ملی کشورمان در گروه دوم مرحله مقدماتی این رقابت‌ها قرار دارد و گروه نخست نیز شامل تیم های پرتغال، فرانسه، ایتالیا و استرالیا است.



تیم ملی فوتسال کم توانان ذهنی کشورمان بعد از اینکه گام نخست در این رقابت‌ها را با پیروزی برابر تیم ملی فوتسال برزیل با نتیجه پنج بر سه پشت سر گذاشت،‌ در دومین مسابقه خود نیز موفق شد با نیتجه چهار بر دو تیم مجارستان را شکست دهد.



بازی‌های جهانی هر چهار سال یک بار و یک سال پیش از برگزاری بازی های پارالمپیک برگزار می‌شود، ضمن اینکه در این مسابقات ورزشکارانی از سراسر دنیا در هفت رشته دو و میدانی، فوتسال، بستکبال، شنا، دوچرخه سواری، تنیس و تنیس روی میز با هم به رقابت می پردازند در حالی که ایران در دو رشته فوتسال و دو و میدانی در سومین دوره این رقابت ها حضور پیدا کرده است.



فوتسالیست قمی در حالی در ترکیب تیم اعزامی به رقابت‌های فوتسال جهانی کم توانان ذهنی حضور دارد که مهدی مولایاری فوتسالیست توانمند قمی با توجه به توانمندی‌هایی که دارد از سوی مربیان این تیم به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی تیم ملی به شمار می‌رود و این در حالی است که مصطفى فروزى و محمود على‌نژاد از تهران، محسن بیدار و على مخطوط از اردبیل، محمدرضا تخشا از گلستان، على‌اصغر حسین‌زاده از گیلان، مهدى مولایاری از قم، رضا محمدیان از خراسان‌رضوی، حمیدرضا صالح نصرآبادی از اصفهان، یاسر رستمى‌نژاد از لرستان نفرات این تیم در این رقابت‌ها هستند.



کادر فنی تیم فوتسال کم توانان ذهنی کشورمان در مسابقات جهانی ایتالیا نیز به شکلی است که سر جواد فلفلی از تهران به عنوان سرمربی و کریم حاج حسینی از اردبیل به عنوان مربی در مسابقات جهانی شرکت کرده‌اند.

