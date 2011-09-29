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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

رزمایش و رژه امداد و نجات ناوگان آتش نشانی اراک برگزار شد

رزمایش و رژه امداد و نجات ناوگان آتش نشانی اراک برگزار شد

اراک - خبرگزاری مهر: رزمایش و رژه امداد و نجات ناوگان آتش نشانی اراک به مناسبت گرامیداشت روز 7 مهر در شهر اراک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم ابتدا ناوگان خودرویی آتش نشانی اراک با طی مسیر میدان شریعتی تا ساختمان مرکز آتش نشانی واقع در بلوار قدس تجهیزات آتش نشانی شهر اراک را در معرض دید عموم مردم قرار دادند.

آتشنشانان اراکی در قالب 14 دستگاه خودروی سبک و سنگین و دو دستگاه موتور سیکلت با به صدا درآوردن آژیرهای خودروها آمادگی تیم آتش نشانی اراک را به هنگام حوادث به همگان نشان دادند.

در پایان این مراسم توانایی آتشنشانان اراکی در عملیات نجات از چاه، نجات حادثه دیدگان در ارتفاعات و ... به نمایش درآمد.

کد مطلب 1420015

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