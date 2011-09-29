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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

200 ایثارگر، جانباز و فرزند شهید در استان مرکزی تجلیل شدند

200 ایثارگر، جانباز و فرزند شهید در استان مرکزی تجلیل شدند

اراک - خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور استاندار مرکزی 200 ایثارگر، جانباز و فرزند شهید در استان مرکزی مورد تجلیل قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر پنج شنبه در اراک برگزار شد استاندارمرکزی استواری انقلاب اسلامی را به برکت خون شهدا، ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا دانست و گفت: ایثارگران 8 سال دفاع مقدس با تأسی از فرهنگ حسینی و صبر پیشه کردن در برابر همه سختی ها و مشکلات توانستند نام و آوازه ایران اسلامی را در جهان طنین انداز کنند.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: خانواد بزرگ ایثارگران جنگ تحمیلی حق بزرگی بر گردن ملت ایران داشته و این حق باید با تداوم راه خون شهدا و توجه به ایثارگران در جامعه محقق شود.

وی با تاکید بر ضرورت به کارگیری ایثارگرا ن و فرزندان شهدا در دستگاه های اجرایی بیان داشت: خوشبختانه با افزایش 50 درصدی سهم ایثارگران در بکارگیری دستگاههای اجرایی و تغییر رویکرد موجود این مهم فراهم شده که گویای توجه ویژه رهبری و دولت به ایثارگران است.

استاندار مرکزی گفت: امروز دشمن در پی ضربه زدن به اعتقادات و ارزشهای انقلابی است که با خون شهیدان به ثمر نشسته و  تلاش در راستای ممانعت از تحقق اهداف شوم دشمن باید در راس کار همه خدمتگزاران نظام واقع شود.

کد مطلب 1420019

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