در نظر سنجي ها بالاترين راي را ولايتي و لاريجاني داشته اند// نژاد حسينيان و زواره اي كانديداي ما نيستند // كانديداهاي اصولگرا بيشتر بر خرد جمعي تكيه مي كنند

مريم بهروزي دبير كل جامعه زينب در گفتگو با خبرنگار سياسي مهردر خصوص آخرين وضعيت كانديداهاي مورد حمايت اين جامعه گفت : طبق آخرين نظر سنجي هاي در تهران و شهرستانها توسط شوراي مركزي ، نشان از بالابودن راي لاريجاني و ولايتي است كه آراي اين دو خيلي به هم نزديك است، البته اين نظر سنجي دربين 5 نفر صورت گرفته البته در نظر سنجي هاي ديگر هاشمي رفسنجاني داراي آراي بالايي هستند .

وي افزود:نظر سنجي هاي غيرازجامعه زينب نشان از راي بالاي آقاي هاشمي رفسنجاني است و ما در جامعه زينب در خصوص آقاي هاشمي نظر سنجي نكرده ايم ولي اگر وي بيايند يك حساب جديد باز مي شود و بحث ما فرق مي كند بنابراين فرض بر نيامدن وي بوده است و ما روي اين 5 نفر نظر سنجي كرديم .

بهروزي افزود:همچنين در نظر سنجي هاي صورت گرفته كه كروبي و معين نيز بودند بالاترين راي را ولايتي و لاريجاني داشته اند. دبير كل جامعه زينب افزود:اگر هاشمي رفسنجاني تصميم گيرند كه بيايند ما با وي ديدار مي كنيم تا ببينيم معادلات به چه صورت خواهد رفت وآنگاه تصميم خواهيم گرفت ولي درحال حاضر لاريجاني و ولايتي درصدر آرا هستند و من بر اين اعتقاد هستم كه اگر بنا باشد وضع به همين صورت پيش رود و هاشمي نباشد اين دو كانديداي اول و دوم باشند.

بهروزي درخصوص برخي خبرها درباره انصراف برخي كانديداهاي اصول گرا درصورت آمدن هاشمي گفت :كانديداهاي اصولگرا بيشتر برخرد جمعي تكيه مي كنند و جريان اصولگرا به هرتصميمي برسد همان كار را انجام ميدهند اگر يك كانديدا انتخاب شود آنطوري كه 5 كانديدا در بيانات خود اعلام كردند و جريان اصولگرا به جمع بندي برسد آنها هم همكاري خواهند كرد .

وي در خصوص حضور نژاد حسينيان گفت:فكر نمي كنم كه نژاد حسينيان بين مردم راي داشته باشد نژاد حسينيان كانديداي ما نيست ، نژاد حسينيان و زواره اي اگر از قبل مطرح بودند شايد با آنها جلساتي بر گزار مي كرديم .

بهروزي در خصوص تلاش جامعه زينب براي حضور حداكثري مردم در انتخابات گفت:تمام تلاش ما حضور حداكثري آحاد جامعه است كه مستلزم يك رقابت داغ است كه مي تواند عرصه را پر شور كند وحضور حداكثري مردم را تضمين نمايد و مردم با هر سليقه اي را ملزم كند تا به پاي صندوق هاي راي بيايند.