امسال آمار ورودی زندانیان در زنجان 18 درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی ظهر پنج شنبه در جمع قضات و کارکنان دستگاهی قضائی استان افزود: آخرین آمار زندانیان استان زنجان یک هزار و 767 نفر است که نسبت به سال گذشته رشد 18 درصدی داشته است.



وی ادامه داد: به ازای هر 100 هزار نفر در استان زنجان 171 نفر زندانی وجود دارد که از این آمار یک هزار و 171 نفر محکوم و بقیه آنها متم هستند.



گل محمدی با اشاره به اینکه بیشترین آمار پرونده های کیفری استان زنجان، عنوان کرد: ضرب و جرح عمدی، سرقت، توهین و نگهداری، مالکیت و استعمال مواد مخدر بیشترین آمار پرونده های کیفری استان است.



مدیرکل دادگستری استان زنجان مطالبه طلب، موضوعات خانوادگی، مطالبه مهریه و مطالبه چک را از بیشترین آمار پرونده های حقوقی استان عنوان کرد.



وی ادامه داد: در استان زنجان 13 حوزه قضائی، 106 قاضی و 508 کارمند در دستگاه قضائی فعالیت می کنند.



گل محمدی با اشاره به پرونده های وارد شده به کل استان زنجان را 130 هزار و 168 فرقه اعلام کرد و گفت: به 128 هزار و 378 فرقه پرونده در سال گذشته رسیدگی شده است.



وی به پرونده های چهار ماه اول امسال اشاره کرد و افزود: در چهار ماهه نخست سال 45 هزار و 868 فرقه پرونده به دادگستری استان زنجان رسیده که از این تعداد پرونده 44 هزار و 477 پرونده مختومه شده است.

وی با بیان اینکه وجهه مشخص و بارز استان زنجان امنیت پایدار آن است، گفت: این استان از حیث پایین بودن میزان جرائم جز بهترین استان های کشور است.

گل محمدی گفت: امنیت ایجاد شده در استان حاصل تلاش بی وقفه همه مسئولان است