به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از اخباری که فضای رسانه ای کشور را در هفته جاری تحت تاثیر قرار داد به شرح زیر است:



احمدی نژاد پس از سفری 8 روزه به تهران بازگشت

رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت بلند پایه همراه وی پس از سفری 8 روزه به آمریکا ، موریتانی و سودان به کشور بازگشت.

وی که برای شرکت در شصت و ششمین اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده بود ، طی سخنرانی مبسوطی در آن اجلاس ، درباره مسائل مبتلا به جهان و راه کارهای ایرانی برای این مشکلات سخن گفت.



احمدی نژاد در خلال این سفر با مدیران و سردبیران آسوشیتدپرس ، رسانه‌ها و مطبوعات بین‌المللی مستقر در سازمان ملل ، شبکه ABC آمریکا ،شبکه پی.بی.اس آمریکا ، شبکه تلویزیونی راشا تودی و الجزیره به گفتگو نشست.



رئیس جمهور همچنین در نیویورک با جمعی از نخبگان آمریکا ، فعالان و رهبران گروه‌های ضد جنگ درآمریکا ، مدیران رسانه های آمریکایی و ایرانیان مقیم آمریکا دیدار و گفتگو کرد.



احمدی نژاد در این سفر با روسای جمهورعراق ، سریلانکا، کومور، لبنان ، بولیوی ، نخست وزیران سنت وینسنت و گرنادنیس ، سوازیلند ، هند ، ترکیه و دبیر کل سازمان ملل متحد نیز دیدار و رایزنی کرد.



وی سپس نیویورک را به مقصد سودان ترک کرد ولی در میانه راه یک روز نیز در موریتانی توقف داشت و با رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد . پس از موریتانی هم به سودان رفت و طی سفری یک روزه با رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد و سپس در میان جمعی از مردم این کشور سخنرانی کرد.



از هیات ایرانی اما یک نفر در نیویورک باقی ماند و او علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود که در حاشیه این اجلاس دیدارو رایزنی های گسترده ای را در برنامه خود داشت.



صالحی در این سفر به طور جداگانه با وزیران خارجه انگلیس ، الجزایر ، هلند ، فنلاند ، چک ، فرانسه ، ونزوئلا ، گرجستان، ترکیه، بلاروس، پاکستان، نیجریه، نامیبیا و تایلند ، آلمانی و بحرین دیدار و در مورد مسائل مورد علاقه هر کدام از طرفین رایزنی کرد.



وزیر امور خارجه کشورمان جلسه عصر اولین روز مجمع عمومی سازمان ملل را هم اداره و در جلسه عالیرتبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اجلاس وزرای گروه 15 نیز به ایراد سخنرانی پرداخت.



واکنش ها به سخنان احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل



سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران اما در بر گیرنده ابعاد دیگری در فضای رسانه ای ایران و جهان بود .در حالیکه نمایندگان برخی کشورهای مدعی آزادی و دموکراسی در واکنش به سخنرانی محمود احمدی نژاد از روی عصبانیت جلسه را ترک گفتند ولی بسیاری صاحب نظران سخنان وی را بسیار مهم و حقایقی غیر قابل انکار عنوان کردند.



در این رابطه اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس جمهور با قدرت، مواضع ایران را در صحن سازمان ملل بیان کرد گفت: البته آمریکا توانایی پاسخگویی به سئوالاتی که احمدی نژاد مطرح کرد را ندارد.



حسین کنعانی مقدم عضو شورای مرکزی جبهه ایستادگی ایران اسلامی با بیان اینکه مواضع ضد صهیونیستی احمدی نژاد در سفر به نیویورک قابل تقدیر است گفت: رئیس جمهوری با قدرت در صحن سازمان ملل ظاهر شد.



محمدرضا میرتاج الدینی معاون امور مجلس رئیس جمهور نیز در این خصوص گفت: احمدی نژاد در سخنرانی سازمان ملل متحد خود ، نظام سلطه و استکبار جهانی آمریکا و غرب را به چالش کشید و این سخنان آنچنان قاطع و دقیق بود که مدعیان دروغین دموکراسی و آزادی تحمل آنرا نداشته و جلسه را ترک کردند.



در این خصوص حتی تند ترین منتقد محمود احمدی نژاد یعنی علی مطهری نماینده مردم تهران نیز حضور احمدی نژاد در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد « در مجموع موفقیت آمیز» ارزیابی کرده و کفته است: ایشان درسخنرانی‌هایش از نوعی« صلابت» در برابر قدرتهای استکباری برخوردار بوده و حالت کرنش و ذلت و خودکم بینی نداشته.ضمن اینکه نسبت به مساله صهیونیسم و فلسطین مواضع خوبی اتخاذ کرده است.



پیشنهادی تاسف برانگیز برای تشکیل دولت فلسطینی



در روزهای آغازین هفته محمود عباس رئیس تشکیلات خود گردان با ارائه طرحی ناقص و از سر ضعف به شورای امنیت سازمان ملل در خواست تشکیل کشور مستقل فلسطینی در بخشی از سرزمین های فعلی فلسطین اشغالی را مطرح کرد.



این اقدام در رسانه های داخلی و خارجی بازتاب های مختلفی را در بر داشت که از آن جمله می توان به برخی از بازتاب های این طرح در کشورمان اشاره کرد.



در این رابطه حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی معتقد است اسرائیل و آمریکا درخصوص دولت مستقل فلسطینی سیاست فریب کارانه ای در پیش گرفته اند و سعی می کنند دغدغه های نزدیک خود را با ارائه چنین طرحی مرتفع کرده و در آینده که تحولات منطقه موج آرامتری به خود می گیرد موضوع را برای همیشه زیر سئوال ببرند.



محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه با بیان اینکه طرح محمود عباس درباره دولت مستقل فلسطینی مسیر تجربه شده ای است گفت: راه هایی که در این خصوص در گذشته طی شده به نتیجه نرسیده این طرح نیز نتیجه روشن و مشخصی ندارد.



از سوی دیگر اما حسین نوش آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عمان با بیان اینکه ایران طرح محمود عباس را تجزیه کننده سرزمین فلسطین و غیر قابل حمایت می داند، گفت: حاکمیت فلسطین باید بر کل خاک و سرزمین آن گسترش یابد.



در نهایت نیز محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران درگفتگو با الجزیره در واکنش به طرح درخواست تشکیل دولت فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: تشکیل دولت فلسطینی در بخشی از خاک فلسطین به معنای چشم‌پوشی از سرزمین فلسطین نیست.



پس لرزه های تخلف بزرگ بانکی



تخلف بزرگ بانکی هرچند زلزله ای عظیم در سیستم بانکی کشور به شمار می رفت که تاکنون حداقل مدیر عامل 3 بانک ملی ، صادرات و سامان را به زیر کشیده است اما پس لرزه های آن همچنان پس از این وقایع از راه می رسد.



حساسیت خاص قوای سه گانه و پیگیری این پرونده از سوی دولتیان ، مجلسیان و عوامل قضایی کشور جدی بوده و از همین رو هر پرسش گری به یک مسئول می رسد جویای ابعاد این تخلف بزرگ می شونداز همین رو دو مسئول اصلی دخیل در این پرونده یعنی حسینی وزیر اقتصاد و بهمنی رئیس بانک مرکزی بیش از دیگران در معرض سوال کنندگان هستند.



این هفته در حاشیه جلسه هیات دولت نیز بهمنی و حسینی به عنوان آخرین وزرایی بودند که از جلسه خارج شده و در جمع خبرنگاران به سوالاتشان پاسخ گفتند.



سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی ودارایی در توضیح این مسئله گفت: وقتی موضوع را مستقل از نوع جرم بررسی کردیم، از نظر میزان قصور و تخطی از ضوابط و مقررات بانکی و اعتباری می‌توان گفت که بانک گشایش‌کننده‌ اعتبار منشأ تخلف بوده است و اگر گشایش اعتبارها صورت نمی‌گرفت به طور طبیعی تنزیلی صورت نمی‌گرفت.لذا برخورد لازم با مسئولین بانک صادرات صورت گرفت.



وی در ادامه گفت: اما درخصوص بانک ملی و بانک‌های تنزیل‌کننده‌ اعتبار، وضعیت متفاوت بود و پس از بررسی‌ها مشخص شد که بانک ملی و بانک سامان، سقف مربوط به اعتبار را رعایت نکرده اند و با این تخلف، کمیته‌ منتخب را به این جمع‌بندی رسید که باید در بانک ملی و بانک سامان نیز اصلاحاتی صورت گیرد.



حسینی در عین حال با اعلام این که این اقدامات به معنی پایان کار نیست افزود: طبعا اقدامات تکمیلی انجام خواهد شد.



محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با این موضوع و همچنین احتمال برکناری مدیرانی دیگر در سیستم بانکی کشور گفت: ما از نظر فنی کار را دنبال می کنیم و چنانچه به لحاظ اداری در سیستم های خود تخلفی را مشاهده کنیم بلافاصله اقدامات لازم را به انجام می رسانیم و چنانچه قصوری دیگر در هر کدام از بانک های خصوصی مشاهده کنیم حتما مدیر آن را برکنار و برخورد لازم صورت می گیرد.



رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در توضیح روند رسیدگی به اختلاس صورت گرفته در سیستم بانکی گفت: قوه قضائیه در حال رسیدگی های دقیق قضایی است و ما نیز به لحاظ فنی کار را دنبال می کنیم و حتی لازم باشد تصمیم گیری کرده و در صورت نیاز اطلاعات تکمیلی را در اختیار قوه قضائیه می گذاریم.



وی همچنین گفت: اینکه رئیس جمهور ، وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی را در این زمینه مقصر بدانیم یا از آنها انتظار داشته باشیم که بر یک شعبه رده چهارم بانکی نظارت کنند صحیح نبوده و امکانپذیر نیست. البته ما سیستم های خودکنترلی در نظام بانکی داریم که هر کدام از این سیستم ها درست کار نکرده و قصوری داشته اند رسیدگی لازم و برخورد صورت می گیرد.



اما همین موضوع قوه مقننه و نمایندگان مجلس را بر آن داشته است که در راستای اعمال نظارت خود طرح استیضاحی را در دستور کار قرار دهند و از همین رو طرحی با 20 امضا تهیه شده است.



در این رابطه نیز محمد رضا میر تاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت استیضاح را به صلاح نمی‌داند و علاوه بر ایجاد هزینه برای کشور آن را چالشی دیگر میان دو قوه به شمار می‌آورد.



وی خواستار عدم پیگیری موضوع پیش آمده در بانک ها از طریق استیضاح شد و گفت: البته در فضای کنونی جامعه و کشور استیضاح را به صلاح نمی دانم زیرا استیضاح هزینه هایی را دارد و می تواند به چالشی دیگر میان دولت و مجلس تبدیل شود.



طرح نظارت مجلس بر نمایندگان تصویب شد



بررسی و تصویب طرح نظارت بر نمایندگان سرانجام پس از 6 جلسه بررسی در صحن علنی مجلس به پایان رسید.



این طرح که پس از توصیه های مقام معظم رهبری در سالگرد آغاز به کار مجلس تهیه شده بود پس از کش و قوس های فراوان و برانگیختن واکنش های مختلف در سطح رسانه ها بالاخره در جلسه علنی روز چهارشنبه به تصویب نهایی رذسید و برای اعلام نظر شورای نگهبان به این نهاد ارسال شد.



محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی روز چهارشنبه را برعهده داشت در پایان بررسی این طرح با تشکر از نمایندگان و رسانه ها اظهار داشت: رسانه ها به طور جدی بررسی این طرح را تعقیب و مراقبت کردند و البته اگر چه از برخی از رسانه ها گلایه داریم اما حضور پرطراوت و جدی رسانه ها را قدر می شناسیم و امیدواریم شورای نگهبان نظر خود را سریع تر اعلام کرده تا این قانون برای اجرایی شدن ابلاغ شود.



برگزاری کنفرانس حمایت از فلسطین با شرکت 70کشور



کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین که از شنبه هفته آینده در تهران برگزار می شود با حضور نمایندگانی از 70 کشور جهان در سطح ریاست مجلس، هیئت پارلمانی خواهد بود.



حسین شیخ الاسلام دبیر این کنفرانس در نشست خبری پنجمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با اشاره به شرکت 14 رئیس پارلمان از کشورهای مختلف جهان در این کنفرانس گفت: رئیس مجالس تانزانیا، زیمبابوه، الجزایر، لبنان، قطر، عراق، افغانستان (رئیس سنا، رئیس مجلس، رئیس لوی جرگه)، کومور، سوریه، کویت، موریتانی، پاراگوئه و مالاوی در این کنفرانس شرکت خواهند کرد.



وی درباره هدف از تشکیل این کنفرانس هم گفت: ما با تشکیل این کنفرانس تلاش می‌کنیم نماینده ملت ها را جمع کرده و زمینه سازی برای بسیج کلیه امکانات و ظرفیت‌های رسمی و غیر رسمی برای حمایت از ملت فلسطین را فراهم آوریم.