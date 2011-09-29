به گزارش خبرگزاری مهر دریادار علی فدوی که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در جمع کارکنان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) سخن می‌گفت، ضمن تشریح جنبه‌هایی از عملیات‌های مختلف دفاع مقدس تأکید کرد: رمز اساسی همه موفقیت‌هایی که در این سال‌ها به دست آمد و در آینده نیز به دست خواهد آمد اتصال به قدرت لایزال الهی است که حتی اگر همه مستکبران عالم در طول تاریخ با همدیگر متحد شوند توان رویارویی با آن را ندارند.



سردار فدوی افزود: در طول جنگ هم این اتفاق افتاد وآن چیزی را که از آن برخوردار بودیم و می‌توانستیم، تحت رهبری حضرت امام خمینی(ره) به میدان آوردیم و خداوند نیز بر اساس آیه «ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم» کمک کرد و آن نتایج حاصل شد.



وی افزود: بایستی بر همه ارزش‌ها و اصالت‌های زمان جنگ که حاصل خون شهدا و رهبری امام شهیدان است و سال‌ها تحت رهبری مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) ادامه پیدا کرده است پایدار و استوار باشیم.

