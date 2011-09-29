40 درصد مدارس استان اردبیل تک نوبته است

به گزارش خبرنگار مهر، یاور وحدتی پور ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه های آموزشی در دست اجرای شهرستان اردبیل اظهار داشت: برای تک شیفته کردن مدارس استان باید بیش از هزار و 250 باب کلاس درسی جدید احداث و به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه برای احداث این تعداد کلاس درسی جدید به اعتباری بالغ بر 700 میلیارد ریال نیاز است، افزود: با وجود پیشرفت چشمگیر فضاهای آموزشی در استان، هنوز مشکل مدارس دو شیفته در استان اردبیل حل نشده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان اضافه کرد: برای تک شیفته کردن تمام مدارس موجود در استان، هم اکنون 692 کلاس درس در قالب 200 پروژه آموزشی از محل اعتبارات ملی و استانی نوسازی در حال احداث است.

وی بر تک شیفتی شدن مدارس این استان طی سالهای آینده تاکید کرد و یادآور شد: با بهره برداری از 200 پروژه آموزشی در دست احداث مشکل دو شیفته مدارس استان بر طرف خواهد شد.

وحدتی پور با اشاره به بهره برداری از 48 پروژه آموزشی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در سطح استان یادآور شد: این مدارس با 31 هزار و 983 متر مربع زیر بنا 194 کلاس درس دارد و برای ساخت آنها 155 میلیارد ریال هزینه شده است.

به وی از این تعداد 15 واحد آموزشی در شهرستان اردبیل، پنج واحد در بیله سوار، پنج واحد در خلخال، 10 واحد در گرمی، هفت واحد در مشگین شهر، دو واحد در نمین، دو واحد در کوثر و دو واحد آموزشی در شهرستان سرعین بوده است.