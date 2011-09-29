استان البرز ظرفیت برگزاری نمایشگاههای معتبر کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیریزدی در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه صنعت خودرو در کرج در جمع خبرنگاران افزود: با راه اندازی سایت دائمی نمایشگاهی ، می توانیم ظرفیت ها و توانمندیهای این استان در عرصه های مختلف را در معرض دید عموم قرار دهیم.

وی در ادامه با اشاره به امکانات استان البرز در بسیاری از حوزه ها آن را مزیتی قابل توجه دانست وگفت: خیلی از استان های کشور از داشتن این امتیازها محرومند و این امر نقطه قابل اتکایی برای توسعه منطقه است.

امیر یزدی افزود: صنعت،کشاورزی ،تحقیقات و آموزش عالی از جمله این حوزه ها بشمار می روند.

وی اظهارداشت: داشته های موجود درکنار یک مدیریت دلسوزانه و متعهدانه مقدمه تبدیل البرز به یکی از برترین استان های کشور طی چند سال آینده خواهد بود.

وی بیان کرد: یکی دیگر از قابلیت های استان البرز فرودگاه بین المللی پیام است که در منطقه خاورمیانه کم نظیر بوده و ما می توانیم از آن به نحو مطلوب در زمینه صادرات و ترانزیت کالا استفاده کنیم.

امیر یزدی افزود: با استفاده از ظرفیت های موجود و طبق برنامه ریزی های انجام شده 30هزار شغل تا آخرسال در این استان ایجاد خواهدشد.

وی تاکید کرد: باید توانمندی های استان را در حوزه های گوناگون به اطلاع مردم برسانیم تا آنان بیش ار پیش درجریان روند توسعه امور قرار گیرند.

نخستین نمایشگاه بزرگ صنعت خودرو تا جمعه شب در محل نمایشگاه دائمی استان البرز واقع در میدان امام خمینی (ره) کرج پذیرای علاقمندان است.