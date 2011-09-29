به گزارش خبرگزاری مهر ابوالقاسم مظفری شمس که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در جمع کارکنان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) سخن می‌گفت، تأکید کرد، علت این که کل جهان با انقلاب اسلامی ما مقابله می‌کنند و این انقلاب خم به ابرو نیاورده و در برابر همه قدرت‌های استکباری از خود ایستادگی نشان می‌دهد در این نهفته است که انقلاب اسلامی ما انقلابی الهی است و نیروهای انقلابی نیز ولایت‌پذیر هستند.



فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) افزود: دشمنان، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران با درک ماهیت ایدئولوژیکی آن، شروع به طراحی نقشه‌ها و توطئه‌های براندازانه کردند و در این راه از هیچ کوششی از ترور شخصیت‌های برجسته انقلاب گرفته تا اقدامات تروریستی و به راه انداختن جنگ تحمیلی، دریغ نکردند؛ اما یاری خداوند و جانفشانی شهدا همه این توطئه‌ها را خنثی نمود و این انقلاب را به درختی تنومند تبدیل کرد.



مظفری با بیان خاطراتی از شهدا و عملیات‌های دفاع مقدس تاکید کرد: اگر جانفشانی شهدا نبود قطعاً از انقلاب آثاری نبود و نهال انقلاب به چنین درخت تنومندی تبدیل نمی‌شد.



وی به توانمندی‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در عرصه سازندگی و آبادانی کشور اشاره کرد و گفت: اکثر تخصص‌های قرب ریشه در مهندسی جنگ دارد و ما به پشتوانه تجربه هشت سال دفاع مقدس و برکت خون شهیدان است که می‌توانیم در این تخصص‌ها اینقدر رشد و پیشرفت داشته باشیم.



فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء با اشاره به پیشرفته بودن تکنولوژی قرارگاه سازندگی خاتم‌الأنبیاء(ص) در حفر تونل گفت: ریشه این پیشرفت و تجربه این تخصص به دوران دفاع مقدس بر می‌گردد و ما در این رشته کاری می‌توانیم در جهان حرف اول را بزنیم.



مظفری همچنین خطاب به کارکنان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) تأکید کرد: خدمت در این سازمان که کار سازندگی کشور را انجام می‌دهد تداوم راه کسانی است که خون خود را در راه دفاع مقدس نثار کردند.