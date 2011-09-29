22000 نامه به جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا(ع) رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی ظهر پنجشنبه در نشست خبری ششمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا(ع) افزود: مازندران افتخار میزبانی از نامه نویسان به پیشوای شیعیان جهان برای دومین سال متوالی را دارد.

وی اظهار داشت: تعداد نامه های ارسالی علاقه مندان به ثامن الحجج(ع) با رشد دو برابری نسبت به سال گذشته مواجه بوده است.

دبیر ششمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا(ع) با اشاره به اینکه این جشنواره با حضور شرکت کنندگانی از پنج گروه سنی هفت تا 40 سال برگزار شده است، تصریح کرد: از 30 استان در جشنواره ششم شرکت کردند.

ابراهیمی با بیان اینکه 30 نامه نویس برتر به امام رضا(ع) در ششمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا(ع) تجلیل می شوند، گفت: این جشنواره همزمان با دهه کرامت در مجتمع فرهنگی اهل بیت(ع) مرکز مازندران برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه قالب شرکت کنندگان جشنواره را جوانان زیر 30 سال تشکیل می دادند، افزود: نویسندگان مازندرانی در صدر افراد شرکت کننده در جشنواره ششم هستند.

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش از اجرای برنامه های جنبی در حاشیه جشنواره ششم اشاره کرد و گفت: کتابت سخنان اهل بیت، اجرای نمایش صحنه ای رضوی، مسابقه کتابخوانی رضوی، چاووشی خوانی رضوی، مروری بر فیلم و عکس رضوی، عصری با شعر رضوی، جشن میلاد امام رضا(ع)، ایستگاه نقاشی رضوی همزمان با دهه کرامت در شهرهای مازندران برگزار می شود.

وی بیان داشت: رسانه های مازندران اعم از مکتوب، مجازی، دیداری و شنیداری تاکنون 400 خبر تاکنون در نشریات خود منعکس کردند.

ابراهیمی افزود: در مراسم اختتامیه جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا(ع) از شش رسانه فعال مازندران تجلیل می شود.