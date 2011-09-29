رئیس جمهور در سازمان ملل نظام لیبرالیسم را محاکمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری لطف الله فروزنده تصریح کرد: محمود احمدی نژاد در سخنرانی خود سوالات محکم و جدی را مطرح کرد که آمریکا و نظام سلطه غرب هیچ پاسخی برای آن ندارند.



وی خاطر نشان کرد: این یک چالش جدی برای نظام بین الملل شد چون مدلی که ایران به دنبال آن است و گفتمان انقلاب اسلامی که بحث عدالت، مردم و مبارزه با فساد و استکبار جهانی است در دنیا جا افتاده و دیگر این طور نیست که ملتها به دنبال یک گفتمان جبری آنهم از نوع سرمایه داری باشند.



فروزنده افزود: ملتها اذعان دارند گفتمانی که قادر باشد بشر را نجات دهد گفتمانی است که ایران مطرح می کند و این نظام سلطه است که باید باارائه پاسخ منطقی تغییر رفتار داده و خودش را از این بحران و چالش نجات دهد.



وی اظهار داشت: عدم کارآمدی نظام استکباری در حوزه های مختلف مالی، سیاسی و اقتصادی دارد نمود پیدا می کند و دنیا به سمتی در حال حرکت است که محور اصلی آن عدالت می باشد.