حضور 40شرکت خودرو ساز کشور در نخستین نمایشگاه خودرو البرز

محمد جعفر عظمایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فضای برگزاری این نمایشگاه پنج هزار مترمربع است که توسط شرکت بین المللی نمایشگاهی تانا دایر شده است.



وی افزود: دراین نمایشگاه 40 شرکت خودرو ساز کشور ازجمله ایران خودرو ، سایپا و شرکت های تحت پوشش ،متشکل از سایپا دیزل ،ایران خودرو دیزل، ایساکو، ساپکو، سایپا یدک، پارس خودرو، کرمان موتور، مدیران خودرو و شرکتهای خودرو ساز ونمایندگی معتبر خودروهای خارجی آخرین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته اند.



وی اضافه کرد: نمایشگاه ملی و بین المللی صنعت خودرو کشور درالبرز همچنین میزبان شرکتهایی درزمینه خدمات، قطعات و تجهیزات وابسته خودرو است.



عظمایی یادآورشد: این نمایشگاه به مدت پنج روز دایر است که درسه روز اول از ساعت 15 تا 21 و در دو روز آخر فعالیت خود از ساعت 10تا 21 پذیرای بازدید کنندگان است.



استان البرز با استقرار 13درصد صنایع کشور در آن از جمله بزرگترین خودروسازان کشور مانند ایران خودرو و سایپا ؛یکی از قطب های صنعتی کشور است.