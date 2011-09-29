به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری پیش از دیدارتیم‌های راه آهن شهرری و صنعت نفت آبادان که عصر امروز پنجشنبه در سالن کنفرانس سازمان لیگ برتر برگزار شد با بیان این مطلب افزود: باید از وضعیت موجود خارج شویم و تیممان را در جدول رده بندی بالاتر بیاوریم. در فصل جاری به غیر از دیدار قبلی که مغلوب داماش شدیم در دیگر دیدارها خوب بازی کردیم و حتی شایسته پیروزی بودیم.

وی با تاکید بر ایکنه یک باخت دلیل پسرفت تیمش نیست، افزود: خیلی خوب تمرین کرده ایم و تیم ما شرایط مطلوبی دارد به گونه‌ای که امیدوار به آینده هستیم و اینکه شرایط تیم بهبود یابد.

دایی در خصوص دیدار مقابل صنعت آبادان گفت: ما عصر جمعه یک بازی خانگی مقابل تیمی داریم که دو هفته است نتایج خوبی کسب کرده است. این تیم پس از شکست ملوان مقابل تراکتورسازی تبریز به نتیجه تساوی رسیده آن هم در شرایطی که با نتیجه سه بر یک از حریف پرقدرت خود پیش بوده اینها نشان می‌دهد بازی سخت و دشواری مقابل صنعت نفت آبادان پیش رو داریم.

وی با یادآوری اینکه در لیگ امسال بازی آسان وجود ندارد نمی تواند خود را از پیش برنده بداند افزود: خود را شاگرد غلام پیروانی می‌دانم و او بزرگتر من است. قطعاً‌ در بازی مقابل صنعت نفت خدمت ایشان درس پس خواهم داد. با تمام ارادتی که به پیروانی و تیمش دارم سه امتیاز خانگی در دیدار مقابل صنعت نفت برای ما خیلی مهم است و باید در این بازی دست پر از زمین خارج شویم چرا که با نزدیکی رقابت و شرایط سختی که در دیدارهای خارج خانه وجود دارد باید با نگاه جدی در دیدارهای خانگی به سه امتیاز برسیم.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری ایراد کار تیمش را دیر تشکیل شدن عنوان کرد و گفت:" متاسفانه بازیکنان ما هنوز به بلوغ فکری و اینکه باور کنند تیمشان می‌تواند در رده‌های بالای جدول حضور داشته باشد نرسیده‌اند. در سال های گذشته تیم راه آهن همیشه برای نیفتادن تلاش می کرده و امسال هم بازیکنانی به جمع ما اضافه شده‌اند گرچه نفرات خوب و بزرگی هستند اما در فصول گذشته در تیم‌هایی بازی می‌کردند که یا به رده پایین‌تر سقوط کردند یا دغدغه سقوط داشتند.

دایی خاطرنشان کرد: با دو پیروزی پی در پی بازیکنان راه آهن به خودباوری می رسند و خود را در جدول ارتقا خواهند داد. ما در دیدارهای گذشته هم در خیلی از مسابقات شایسته پیروزی بودیم اما مساوی کردیم امروز هم در جدول جایگاه بدی نداریم و سیزدهم هستیم. این در حالی است که تیم راه آهن در سال های گذشته در رده‌های پایین‌تر از سیزدهم بوده اما من ایمان دارم در این فصل می‌توانیم رتبه یک رقمی در جدول رده بندی به دست آوریم.

وی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: من نظر خاصی در این خصوص ندارم. شرایط مملکت ما به گونه‌ای است که چنین افرادی به عنوان مدیر ورزشی انتخاب می‌شوند. در بیشتر جاهای دنیا نیز کمتر مدیران ورزشی اداره امور ورزش را بر عهده می‌گیرند و برای تسهیل در امور از مدیران ورزشی در کنار خود استفاده می کنند.

دایی در این رابطه افزود: از آنجایی که باشگاه‌های ما نمی‌توانند به روی پای خود بایستند و تامین درآمد کنند مجبورند از افرادی که بودجه خوبی در اختیار دارند و دارای قدرت سیاسی هستند برای اداره باشگاه استفاده کنند.

سرمربی تیم راه آهن با تاکید بر اینکه مخالف حضور غیرفوتبالی‌ها در ورزش نیست، گفت: کدام یک از تیم های فوتبال باشگاه‌های ما توسط فوتبالی‌ها اداره می‌‌شوند؟ متاسفانه مملکت ما بیش از اندازه سیاسی است و با توجه به جایگاه و طرفدارانی که دو تیم استقلال و پرسپولیس دارند شرایط دو باشگاه بزرگ این دو تیم باعث دغدغه‌های سیاسی شده و اینکه از این دو باشگاه بیش از اندازه حساب می‌برند. دولت سعی می‌کند با انتخاب افرادی که نزدیک به بدنه دولت باشند آنها را در اختیار خود بگیرد.

سرمربی پیشین تیم پرسپولیس تاکید کرد: من یک سئوال دارم. چرا این بار به نوع انتخاب مدیران استقلال و پرسپولیس ایراد می گیرد چرا دفعات قبل که آقایان براحتی مدیرعامل باشگاه می‌شدند کسی حرف نمی‌زد؟ مگر دفعات قبل مدیران پرسپولیس فوتبالی بودند به غیر از آقای انصاری فرد هیچکدام از مدیران باشگاه پرسپولیس از اهالی فوتبال نبودند. مگر قبل از آقای رویانیان مدیرعامل پرسپولیس، کاپیتان و بازیکن تیم ملی بوده است؟

وی تاکید کرد: من رویانیان را آدم قوی می دانم که گرچه سابقه ورزشی ندارد اما سابقه مدیریتی‌اش مشخص است و در این مملکت مدیریت کرده است. او در هر کجایی که بوده موفقیت‌هایی به دست آورده و برنامه‌اش مشخص است به جای کوبیدن رویانیان بهتر است به او کمک کنیم که در نهایت پرسپولیس موفق بشود.

دایی خاطرنشان کرد: منتقدان می خواهند پرسپولیس و استقلال به دست چه کسانی سپرده شود؟ به دست کسانی که نه پول دارند و نه قدرت؟ مدیریت قبلی پرسپولیس پس از جدایی از این باشگاه دو میلیارد و اندی بدهی‌ بر جای گذاشته چطور می خواهند این مشکلات را برطرف کنند و شرایط را بهبود بخشند؟

سرمربی راه آهن با طرح این پرسش که "کدام یک از باشگاه‌های ایرانی را سراغ دارید که مدیران فوتبالی آنها را اداره کنند و مسئولیت آنها بر عهده مدیران سیاسی نباشد؟" گفت: در شرایطی که همه چیز ما در اختیار آدمهای سیاسی است چرا باید از این موضوع گلایه کنیم که استقلال و پرسپولیس به مدیران سیاسی سپرده شده است.

وی در خاتمه تصریح کرد: باید همه چیز را در کنار هم قرار دهیم. از بابت حساسیت‌هایی که برای دو باشگاه پرسپولیس و استقلال وجود دارد به خصوص با 70 میلیون طرفداری که آنها دارند مطمئناً دولت اجازه نمی دهد اختیار این دو باشگاه از دستش خارج شود و مطمئناً افرادی را برای اداره این دو باشگاه انتخاب می کند که نزدیک به دولت باشند و این باشگاه‌ها را در اختیار بگیرند.