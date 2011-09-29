دفاع مقدس هیمنه استکبار جهانی را در هم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا رستگار بعد ازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: دفاع مقدس خاطره تلخی را برای همیشه در کام استکبار جهانی به جا گذاشت و هیمنه زورگویان را در هم شکست.

حجت الاسلام رستگار افزود: هشت سال دفاع مقدس به جهانیان این پیام را داد که هر کس در مقابل ملتی که شهادت طلبی و ولایت مداری را سرلوحه کارهای خود قرار داده ایستادگی کند، محکوم به شکست است.

وی تصریح کرد: دفاع مقدس، فرهنگی است که سرشار از درسها و عبرتها در تمامی زمینه هاست و تبیین این فرهنگ که مبتنی بر اخلاص، ایمان به خدا، خودباوری و نترسیدن از قدرتهای پوشالی غرب است جامعه را در برابر تهدیدات بیمه می کند.

حجت الاسلام رستگار با اشاره به آموزه های دفاع مقدس گفت: خودباوری، خدامحوری، جهادی بودن، شهادت طلبی، تکلیف محوری و ولایت مداری از مهمترین آموزه های دفاع مقدس است.

وی با بیان اینکه محور تهاجم فرهنگی و حضور دشمن در عرصه جنگ نرم اندیشه و باور افراد است گفت: دشمنی که در سالهای دفاع مقدس زخم خورده این انقلاب و مردم است می کوشد تا باورهای دینی را هدف قرار داده و آنها را دچار تغییر و استحاله کند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد(ع) در ادامه با بیان اینکه سپاه مولود انقلاب اسلامی است عنوان کرد: فلسفه وجودی سپاه پاسداران دفاع از انقلاب و صیانت از آرمانهای آن است و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نمی کند.

وی افزود: سپاه پاسداران با توکل به خدا و اتکا به نیروهای مومن، متعهد و باتقوا می کوشد تا سنگرهای کلیدی جهان را فتح کند و همین مسئله موجب هراس و انفعال دشمنان شده است.

حجت الاسلام رستگار اظهار داشت: بازدید از مناطق جنگی در غالب اردوهای راهیان نور بهترین خوراک معنوی و فرصتی مناسب به منظور آشنایی هر چه بیشتر جوانان امروز با رشادت های رزمندگان در سالهای دفاع مقدس است.

وی دفاع مقدس را برگی زرین درکارنامه نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم سلحشور و در مقابل شکست، ذلت و سرخوردگی دشمنان نظام دانست و تاکید کرد: دفاع مقدس خاطره تلخی برای همیشه درکام استکبار جهانی برجای گذاشت که هرگز از این کابوس رهایی پیدا نخواهد کرد.